Podcast #290

A emotiva vitória de Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 – e suas consequências - foi apenas um dos assuntos em pauta do Podcast Motorsport, que recebeu o piloto líder da Stock Car Felipe Baptista. No papo, tudo o que norteou o fim de semana em Silverstone, além do raio-x sobre o campeonato mais importante do automobilismo brasileiro.

Futuro de HAMILTON e as BRIGAS POR TÍTULO na F1, com FELIPE BAPTISTA: Norris, Stock Car e +| Podcast



