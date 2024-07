Enquanto espera que os técnicos de Maranello decidam sobre uma atualização que corrija os defeitos do SF-24, a Ferrari explorará a última evolução na Hungria (usada em Barcelona), enquanto em Spa-Francorchamps, onde o risco de porpoising é elevado, haveria o retorno das especificações de Ímola.

Em um fim de semana altamente decepcionante, o único valor acrescentado que a Ferrari trouxe de Silverstone foi o relativo aos testes realizados na sexta-feira com dois carros diferentes. O teste comparativo entre o SF-24 de Leclerc, configurado com o pacote Barcelona, e o de Sainz (pacote Ímola) permitiu aos engenheiros da escuderia identificar e avaliar os problemas que surgiram com a última atualização.

O veredito que surgiu das análises é que não será possível corrigir os defeitos das atualizações, a solução chegará, mas não em breve. Os tempos técnicos necessários para trazer as medidas corretivas aos carros (para adaptar o SF-24 a todos os tipos de circuitos) não permite esperar novidades antes do fim de semana de Zandvoort, primeira etapa do calendário depois das férias de verão.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Erik Junius

Entretanto, haverá duas pistas a percorrer, Hungaroring e Spa, muito diferentes em termos de traçado. Enquanto aguardam as soluções definitivas, para os engenheiros da Ferrari os dois pacotes testados na sexta-feira em Silverstone se tornarão “ferramentas de configuração”, o que significa que a sua utilização será avaliada com base nas características dos circuitos.

Na Hungria os dois SF-24 serão da versão de Barcelona, já que Hungaroring tem apenas uma curva (curva 4) que pode ser percorrida a velocidades superiores a 250 km/h. O problema dos saltos não existirá, ou será muito limitado face ao que se viu em Silverstone e no circuito da Catalunha, aspecto que lhe permitirá usufruir dos benefícios das últimas atualizações sem sofrer as contraindicações.

Um cenário diferente, porém, será em Spa. No circuito belga, correr com um carro que salta a altas velocidades seria uma desvantagem significativa, consequentemente é muito provável que na última etapa antes das férias de verão o pacote de Ímola seja tirado do pó, ou seja, a configuração que foi disputada na classificação e corrida de Silverstone.

O imperativo para a Ferrari será limitar os danos na comparação com os seus adversários diretos na classificação de Construtores (McLaren e Mercedes) tentando capitalizar o máximo de pontos possíveis, sabendo que tem menos uma atualização disponível que a concorrência.

O momento difícil que a escuderia atravessa é claramente evidenciado pela classificação dos Construtores. Após o GP de Mônaco, vencido por Leclerc, a Ferrari estava a 24 pontos da Red Bull e 68 pontos à frente da McLaren.

Após Silverstone, a diferença para a Red Bull aumentou para 71 pontos e a vantagem sobre a McLaren foi reduzida para 7 pontos. A perspectiva parece ser a de ter que cerrar os dentes até que o SF-24 volte a ser um carro versátil.

