A Ferrari anunciou em fevereiro que havia assinado um contrato “plurianual” com Lewis Hamilton para depois de 2024 na Fórmula 1.

Inicialmente, foi dito que era um contrato de dois anos, mas acabou sendo um contrato de três.

Isso foi revelado pelo chefe da equipe, Frederic Vasseur, em entrevista ao Financial Times.

Vasseur disse: "O contrato com Lewis é um símbolo importante para nós, um sinal positivo sobre o futuro da nossa equipe."

"Lewis teve que responder à questão de onde estaria sua melhor chance de se tornar campeão em 2025, 2026 e 2027. No final, ele escolheu a Ferrari."

“Para nós, a chegada de Hamilton também é a melhor maneira de atrair engenheiros fortes para a equipe. A Ferrari tem ótimos engenheiros, mas quero fortalecê-los”.

