Podcast #294 - Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

O mercado de pilotos da Fórmula 1, visando o campeonato do próximo ano, está pegando fogo e os brasileiros também estão na pauta das conversas das equipes, mídia e fãs. Será que Felipe Drugovich ainda tem chances de competir na principal categoria do automobilismo mundial? Como vem Gabriel Bortoleto?

A equipe do Podcast Motorsport.com analisa as possibilidades com uma série de participações especiais.

Qual status de DRUGOVICH e BORTOLETO para temporada 2025 da F1?

