F1: CEO da McLaren nega que tenta contratar Newey para 2026

Desde que anunciou sua saída oficial da Red Bull, que acontecerá no início da temporada de 2025 da Fórmula 1, o nome de Adrian Newey está sendo relacionado em negociações com a Aston Martin, Ferrari e McLaren.

A Autosprint já adiantou que o engenheiro britânico assinou com a Aston Martin, mas a confirmação só poderá ser feita em setembro, por questões contratuais com a equipe de Milton Keynes. Agora, a informação ganhou ainda mais força após a declaração feita pelo CEO da McLaren.

Em entrevista à BBC, Zak Brown disse que não está interessado em ter Newey em sua equipe em 2026, mesmo com os bons resultados que o britânico ajudou a Red Bull a conquistar.

"Não assinaremos com Adrian. Estou muito feliz com a equipe. Adrian é um grande amigo, um grande talento, seu currículo é único. Mas estou muito feliz com o que temos aqui e não poderia pedir nada melhor. Podemos fazer isso com esta equipe".

É importante lembrar que, atualmente, a McLaren enfrenta uma chance inédita de batalhar pelo campeonato de construtores na F1. A equipe está a 43 pontos da Red Bull após mostrar bom desempenho em pista.

