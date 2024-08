Se houve uma lição importante que foi aprendida durante a temporada de 2024 da Fórmula 1 foi que a categoria é imprevisível. Isso foi algo notado pelo CEO Stefano Domenicali.

Em março, Max Verstappen chegava como o favorito para vencer quase todas as etapas da atual temporada. Isso porque o piloto se mostrou dominante em Bahrain, mas não foi bem isso que aconteceu nas corridas seguintes.

Atualmente, a temporada já conta com sete vencedores diferentes e ainda caminha para o início da segunda etapa, que acontece após a pausa de agosto. Isso não acontecia desde 2012, quando o cenário era muito parecido. Agora, as equipes tem a chance de, pelo menos, batalhar pelo campeonato de construtores.

Domenicali, por sua vez, nunca acreditou que a dominância da Red Bull se manteria por muito tempo. Isso porque sempre esteve convencido de que o teto de gastos e restrições de testes aerodinâmicos acabaria com a liderança taurina.

O CEO sempre esteve ciente que nada está definido na categoria, apesar das indicações iniciais, desta forma, ele também sabe que o prazo da F1 é algo que está em constante evolução.

Em entrevista exclusiva o Motorsport.com, Domenicali discutiu a atual situação da F1 e explicou qual sua opinião para as oportunidades agora que a categoria foi comprada pela Liberty Media.

"Estou muito satisfeito em dizer que o que eu disse no começo do ano é exatamente o que está acontecendo, quando todos acreditavam que eu estava dizendo isso por razões políticas", o CEO se referia sobre sua fala de que 2024 não seria um 'fracasso total' com o domínio de um único piloto.

"Isso, com certeza, continuará até o fim de 2025. Esse elemento de ação esportiva e drama estará definitivamente até lá".

A referência a 2025 é intrigante, isso porque, apesar da empolgação sobre o atual momento, não há certeza sobre o que poderá acontecer em 2026, quando o regulamento da F1 sofrerá mudanças e podem trazer desvantagens para algumas equipes.

F1 2026 FIA car renders Photo by: FIA

No paddock, muitas pessoas apontam que a mudança de regras colocaria um ponto final nas batalhas que aconteceram em pista recentemente e, dessa maneira, defendem que a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, não deve mexer no regulamento.

"Assim como tudo está começando a convergir, e os fãs estão começando a conseguir o que querem, temos uma mudança ainda maior - porque é a primeira vez que me lembro de termos uma nova unidade de potência e chassi acontecendo ao mesmo tempo. Então, as chances de isso [a mudança] destruir o grid devem ser bem significativas", disse Adrian Newey no início de 2024.

Domenicali não escondeu suas preocupações de que 2026 poderá diminuir a grandeza da F1. Porém, o CEO acha importante reconhecer o que motivou a FIA a tomar a decisão de rever as regras da categoria.

"Sempre há razões pelas quais estamos mudando. Primeiramente, porque precisamos estar à frente do que estamos fazendo. E essa regulamentação técnica [2026] estava, naquele momento específico em que a decisão foi tomada, relacionada a uma necessidade de os fabricantes se envolverem na F1, com um tipo diferente de tecnologia que precisaria ser usada. Eu acredito que isso é realmente fundamental e crucial".

"Além disso, o fato de que agora temos combustível sustentável no centro deste projeto técnico acelerará o processo de garantir que esta nova tecnologia estará disponível para o mundo da mobilidade mais rapidamente. Ela desenvolverá uma queda no combustível com um preço mais baixo que será benéfico para o mercado ao redor do mundo. Disso estou bem convencido".

Stefano Domenicali Photo by: Erik Junius

Uma fabricante entra, outra sai

Recentemente, houve sugestões de que, apesar de todos os motivos positivos por trás das novas regras, os ganhos podem não ter valido a pena os enormes custos com os quais todos os envolvidos tiveram que se comprometer.

Considerando os bilhões de dólares que são destinados a criação de motores totalmente novos e os carros comprometidos que resultaram na divisão planejada de 50/50 entre motores de combustão internada e motores elétricos, a F1, muito provavelmente, terminará a temporada com um ganho líquido zerado para as fabricantes. Isso deve acontecer porque a Renault está se encaminhando para deixar de ser fornecedora de motores.

Apesar disso, Domenicali não concorda com o ponto de vista que os regulamentos fizeram a F1 avançar e depois recuar.

"Eu acho que a decisão real [da Renault] estava relacionada a outra condição, para ser bem aberto e bem honesto com vocês. Não está relacionada ao regulamento errado. Está relacionada a uma situação diferente, que eles têm que entregar um resultado em um prazo diferente".

"Acredito que, no momento em que o regulamento foi definido, havia a necessidade de garantir que os fabricantes estivessem realmente interessados ​​em fazer parte do campeonato. Eles são um elemento vital dessa equação, porque sem motor não podemos correr - portanto, havia a necessidade de ouvir".

"Mas eu diria que a FIA tentou fazer o melhor para garantir que pudéssemos ter algo que fosse bom para todos. Isso é verdade".

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Retardando a mudança

Muito tem sido questionado sobre a obrigatoriedade da regulamentação ser modificada a cada cinco anos. Domenicali concorda com a incerteza e também acredita que isso deveria ser discutido.

"Este é um ponto de: é realmente agora o momento de fazer em 2030 outra mudança de passo? Não estamos em posição de responder hoje, porque precisamos esperar e ver como essa nova tecnologia chegará e como será desenvolvida".

"Portanto, chegará um ponto em que precisaremos discutir sobre isso, e precisamos entender se a necessidade dos fabricantes, a necessidade das equipes e a necessidade da engenharia estão definitivamente lá como estavam quando houve a necessidade de mudar o regulamento".

O CEO da F1 explicou que a categoria tinha necessidade de passar por mudanças por dois motivos e, desta maneira, foi decidido que a janela de cinco anos seria a escolha certa.

"Um [dos motivos] é porque somos o auge do automobilismo e estamos endossando o mais alto nível de tecnologia. O segundo, no passado, foi porque era bem claro: o objetivo era parar um período de dominância dos carros. Me lembro de quando estávamos vestidos com cores diferentes [Domenicali é um ex-diretor de equipe da Ferrari], então isso faz parte do jogo".

Apesar de entender quais eram as motivações para as mudanças serem feitas em um curto espaço de tempo, o chefão da categoria entende que os novos elementos permitem que as regras sejam revistas com um maior intervalo.

"Mas, agora com os novos elementos de regulamentação, teto orçamentário e restrição aerodinâmica, acho que esse ponto não está mais na mesa de discussão. Então, agora, o foco é o desafio tecnológico no futuro. É relevante que a mudança seja em um ciclo de tempo tão curto de cinco anos? Esse será o ponto de discussão para o futuro".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mudando a configuração dos carros

Mesmo que não seja a favor das regras em um curto período, Domenicali acredita que ainda existe algo que precisa ser revisto: o peso dos carros.

"Acredito que o que sempre estará em pauta no futuro será o peso e a dimensão dos carros, porque não podemos esquecer onde a abordagem dos carros de fórmula começou".

"Estamos agora em uma situação em que os carros são grandes, os carros são pesados ​​e talvez no futuro, com esse novo desenvolvimento, possamos realmente decidir voltar a ser mais leves".

Apesar de enxergar a necessidade de mudanças, Domenicali acredita que essa discussão pode esperar mais algum tempo e a FIA deve focar na tarefe atual, que é terminar o regulamento de 2026.

"Mas eu diria que é um pouco prematuro discutir sobre isso. Vamos ver, primeiro de tudo, como podemos nos preparar para estar realmente prontos para o regulamento técnico correto, também regulamentos esportivos, para 2026 e então discutiremos adequadamente no momento certo".

A busca por carros mais leves estava presente para 2026, mas os esforços não foram o suficiente para chegar ao objetivo inicial. Isso aconteceu porque as questões de segurança - como o Halo - adicionam mais peso ao carro, além das unidades de potência, que são grandes responsáveis por deixar o monoposto mais pesado.

Caso a F1 busque diminuir o peso, existem duas saídas a serem analisadas ao abandonar os híbridos pesados: mudar para o hidrogênio ou voltar para o V8s da velha guarda.

"Não acredito que o hidrogênio em si será uma solução de médio prazo para a F1, por muitas, muitas razões – incluindo tecnologia, custo e segurança. Mas acredito que a maneira certa de desenvolver isso [redução de peso] seria continuar com esse tipo de conceito, com medidas para reduzir o peso, ou – se o combustível sustentável estiver fazendo o trabalho certo para ser de emissão zero e estivermos encarando o ponto de sustentabilidade da maneira certa – talvez não precisemos mais ser tão complicados ou tão caros em termos de desenvolvimento de motores".

"Acho que esse ponto de discussão será com certeza nos três anos após a introdução. Então, no meio da nova jornada, precisamos pensar e ver onde estamos e o que acreditamos que a situação está evoluindo".

F1 2026 FIA car renders Photo by: FIA

"Mas uma coisa que é muito importante: olhe para trás e veja como as coisas estão mudando tão rapidamente. Lembro-me de que todos, alguns anos atrás, diziam: 'Ah, carros elétricos para todos, para sempre'. Agora, o freio de mão é maior do que seguir em frente; então, precisamos ser prudentes".

Domenicali ainda disse que o alto escalão da F1 precisa ter certeza sobre as decisões que estão sendo tomadas, para poder garantir o sucesso do esporte.

"Precisamos ter certeza de que estamos tomando a abordagem certa. Estamos em um negócio esportivo e, portanto, acho que precisamos tomar a decisão certa para nossas necessidades e para nosso esporte".

