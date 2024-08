F1 - Horner: "Problema de ar sujo está de volta"

Após o GP da Hungria, Christian Horner notou um detalhe importante para o desempenho dos carros de Fórmula 1 ao longo dos fins de semana. O chefe da Red Bull avaliou que os pilotos enfrentaram problemas com ar sujo, principalmente Max Verstappen, que cruzou a linha de chegada como quinto.

Max Verstappen apresentou dificuldades para ultrapassar os outros pilotos na pista da Hungria e Horner estava analisando tudo que acontecia durante a etapa.

As regras da F1 foram introduzidas em 2022 e tinham o propósito de deixar os carros mais dinâmicos e rápidos no traçado. À época, a situação geral parecida positiva e foi notado que os monopostos estavam desempenhando melhor. Porém, Horner acredita que essa situação não deve continuar por muito tempo.

"Quando você ouve os pilotos, parece que voltamos a 2021", disse.

"Embora não seja tão ruim quanto 2021, à medida que os veículos melhoram, fica mais difícil controlá-los. Portanto, o ar sujo está se tornando um grande problema novamente".

O chefe da Red Bull disse que a equipe precisará avaliar tudo que aconteceu na Hungria e entender o que pode ter afetado o desempenho do RB20.

