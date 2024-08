A notícia de que Lewis Hamilton irá para a Ferrari após a temporada de 2024 de Fórmula 1 chegou como uma grande surpresa. À época, o heptacampeão mundial disse que precisava de um "novo desafio" e acredita que o encontrará na equipe de Frederic Vasseur.

Agora, meses após a contratação, John Elkann, presidente da Scuderia, comentou a decisão e negou que o britânico esteja fazendo a mudança para "aguardar a aposentadoria". Em entrevista ao Gazzetta dello Sport, o italiano disse que a "Ferrari e Hamilton se encontraram".

"Ele vem até nós para vencer. Através dele nos tornaremos mais fortes. Estamos falando de um grande atleta que está muito motivado para se tornar campeão mundial pela oitava vez. As corridas recentes mostram isso. Lewis certamente não está vindo para a Ferrari para aproveitar sua aposentadoria, ele vem para vencer".

Aos 39 anos, Hamilton ainda mostra o desejo de conquistar mais um campeonato, o que parece deixar Elkann animado com a chegada do piloto à Maranello. O presidente da Ferrari ainda citou outros atletas que continuam ativos em suas modalidades apesar da idade.

"Veja todos os grandes nomes: Novak Djokovic, ele tem 37 anos, e Roger Federer (42) no tênis, Ronaldo (39) e Lionel Messi (37) no futebol. O que eles têm em comum? Longevidade".

Com quatro equipes atualmente no topo e batalhando pelo campeonato de construtores, Elkann acredita que a chegada de Hamilton dará ainda mais chances para a Scuderia bater de frente com Red Bull, Mercedes e McLaren.

"Isso torna as coisas muito mais interessantes, porque o campeonato está finalmente aberto novamente. Para uma equipe de ponta como a Ferrari, é, portanto, importante que utilizemos todo o nosso potencial e os pilotos com mais experiência, como Hamilton ou Alonso, podem ter um desempenho mais consistente. Isso pode fazer a diferença".

Eddie Jordan analisa futuro de Hamilton na Ferrari

Embora a Mercedes não tenha iniciado 2024 com um carro que parecia ter ritmo o suficiente para vencer corridas, as atualizações mostraram que os engenheiros acertaram nas configurações para colocar Lewis Hamilton e George Russell nas primeiras filas.

Nas últimas quatro corridas, inclusive, o heptacampeão conseguiu somar 80 pontos, mais do que a Red Bull e a Ferrari no mesmo período. Desta maneira, o W15 apresenta mais chances de vitórias do que a SF-24, mas Lewis não pode mais voltar atrás em sua decisão de se mudar para a Scuderia.

Entretanto, Eddie Jordan analisa que o desenvolvimento ruim da Ferrari não deve afetar o desempenho do britânico em pista e que a transição será benéfica.

"No início da temporada, Lewis estava pensando mais em se mudar para a Ferrari, trazendo as pessoas certas com ele, e estava particularmente preocupado em conseguir o apoio de Frederic Vasseur", disse em entrevista ao podcast Formula for Success. "Mas agora vejo que Lewis está completamente focado na luta na pista novamente".

Mesmo com o atual momento da Ferrari, Jordan diz que os italianos devem voltar aos trilhos e conseguirão entregar um carro competitivo o suficiente para Hamilton em 2025.

"Acho que ele poderá disputar o campeonato no próximo ano. A Ferrari será uma grande equipe com ele. Tenho certeza de que todos em Maranello estão muito felizes em ver Lewis retornar à sua antiga forma. A Mercedes também terá um desempenho muito bom, mas a Ferrari será incrivelmente forte".

Qual status de DRUGOVICH e BORTOLETO para temporada 2025 da F1?

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

