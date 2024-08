Nesta edição do podcast, participação especial de Max Wilson, comentarista de Fórmula 1 da Band que é o convidado de honra do bate-papo! Junto ao apresentador Carlos Costa e ao comentarista Guilherme Longo, repórteres do Motorsport.com, o ex-piloto de testes da Williams na F1 e campeão da Stock Car 2010 examina a situação da Red Bull, pressionada pelas rivais, e projeta o resto da temporada da F1 2024, focando em times e pilotos.

Max analisa detalhadamente os mais diversos aspectos da categoria máxima do automobilismo mundial neste momento, indo da ponta ao fundo do grid em conversa aprofundada com os jornalistas do Motorsport.com. No MOMENTO STOCK CAR, depoimento de Enzo Elias e o relato de Isa Fernandes, repórter da Motorsport.tv Brasil, sobre a etapa inédita da categoria brasileira em Belo Horizonte. Também há menção à MotoGP. Ouça logo abaixo!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

"NÃO SÓ AUDI": Alonso CONFIRMA conversas por BORTOLETO na F1 e se vê MELHOR QUE VERSTAPPEN! | Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!