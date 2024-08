F1: Alpine confirma Doohan como companheiro de Gasly em 2025

A Alpine finalmente confirmou que Jack Doohan correrá pela equipe na temporada 2025 da Fórmula 1, conforme previsto pelo Motorsport.com.

A fabricante francesa estava avaliando as opções para substituir Esteban Ocon, que se mudou para Haas, há vários meses. E como seus esforços para atrair Carlos Sainz fracassaram, ela decidiu dar a oportunidade a seu jovem piloto Doohan. O australiano será companheiro de equipe de Pierre Gasly.

Doohan, que atuou como reserva nas duas últimas temporadas, será o primeiro piloto da Alpine Academy a assumir uma vaga na equipe de F1. Falando sobre sua oportunidade, ele disse: "Estou muito feliz por garantir a promoção para um assento de corrida em tempo integral em 2025 com a BWT Alpine F1 Team."

"Sou muito grato pela confiança e crença da gerência sênior da equipe. Há muito trabalho pela frente para estarmos preparados e prontos e, enquanto isso, darei o meu melhor para absorver o máximo de informações e conhecimentos para estar pronto."

"É extremamente gratificante ser o primeiro graduado da Alpine Academy a ocupar um assento de corrida na equipe e sou extremamente grato àqueles que me apoiaram ao longo do caminho para que isso se tornasse realidade. É um momento emocionante, um dia de orgulho para minha família, e estou ansioso para absorver tudo isso e me esforçar muito nos bastidores."

Jack Doohan, Alpine A524 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O novo diretor da equipe Alpine, Oliver Oakes, acrescentou: "Estamos muito empolgados em promover Jack para o assento de corrida a partir da próxima temporada e, ao fazer isso, dar a ele a oportunidade de mostrar sua habilidade e talento na Fórmula 1."

"Jack se tornará o primeiro piloto a se formar na Alpine Academy e a assumir uma posição de piloto de corrida na equipe, o que é excepcionalmente agradável para a equipe e sua trajetória de jovens pilotos."

"Pessoalmente, trabalhei com Jack em 2019 e tenho plena consciência de seu talento e potencial. Ele é muito trabalhador nos bastidores e seu compromisso é extremamente valorizado por toda a equipe."

"Ao lado de Pierre, temos uma formação de pilotos bem equilibrada, com uma boa combinação de energia jovem, experiência e velocidade pura. Estamos ansiosos para trabalhar com Jack e Pierre para continuar desenvolvendo o carro e levar a equipe para o topo do grid."

Doohan é filho do pentacampeão mundial de motociclismo Mick Doohan e obteve sucesso na categoria júnior de monopostos. Ele foi vice-campeão na F3 em 2021 e terminou em terceiro lugar geral na F2 em 2023.

