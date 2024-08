A Fórmula 1 voltou com toda energia para o GP da Holanda e Fernando Alonso já está dando aquela cutucada no companheiro de pista Max Verstappen. O piloto deixou claro que o holandês pode ser muito bom em tudo, mas não tão bom quanto o espanhol.

Segundo informações do The Race, para Alonso, Max acredita que o tricampeão ainda não atingiu o seu próprio nível, seja em um carro de F1 ou qualquer outro tipo de competição. O comentário do espanhol veio após Kyle Larson, piloto da NASCAR, garantir que é um piloto mais completo que Verstappen.

Desta maneira, Alonso avaliou que o tricampeão mundial é um piloto muito capaz e tem tudo que é necessário para vencer em qualquer tipo de categoria, mas lembrou que ele mesmo ainda está um passo à frente de Max.

"Acho que Max também é bom em GTs e aposto que ele é bom em tudo, mas ainda assim não é tão bom quanto eu. Na F1, aceito que ele esteja no mesmo nível que eu".

Alonso e Verstappen dividem uma paixão em comum, os dois tem muito interesse em todos os tipos de categorias de automobilismo. Inclusive, ao fim da temporada de 2023 eles fizeram testes do DTM em dezembro. Enquanto o espanhol pilotou no MotorLand Aragón com as configurações de 2019, equanto Max ficou com um GT3 mais atual.

