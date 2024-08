Recentemente, o nome do brasileiro Gabriel Bortoleto tomou conta das notícias de Fórmula 1 devido a um rumor de que a Audi estaria de olho nele para assumir o segundo assento no ano que vem, ao lado de Nico Hulkenberg. E, nesta quinta-feira, Fernando Alonso confirmou que essas conversas existem.

Há época, o brasileiro, que atualmente disputa a Fórmula 2, falou ao Motorsport.com que tinha sido pego de surpresa com a notícia e que ficou sabendo desse possível interesse de Mattia Binotto - atual chefe da Audi - pelas redes sociais.

Em Zandvoort, no retorno da F1 após as férias de verão, Alonso foi questionado sobre isso pelo repórter da Band, Thiago Fagnani. Vale relembrar que é o bicampeão mundial o responsável por cuidar da carreira de Gabriel Bortoleto.

"Gabriel tem um talento extraordinário e está pronto para grandes desafios e a Fórmula 1 é certamente o próximo passo para Gabriel. [Ele] está indo muito bem na Fórmula 2, só que é necessário ter o momento certo para chegar à Fórmula 1. Você não pode chegar nem cedo demais, nem tarde demais, você tem que chegar na hora certa", analisou.

"E chegar na hora certa será o maior desafio que Gabriel terá. Mas claro que existem possibilidades, é um piloto que as equipes estão muito atentas a ele, os pilotos o respeitam, as equipes também o respeitam e perguntam sobre ele e não apenas a Audi, então espero que encontremos alguma opção", revelou.

Na Fórmula 2, em seu primeiro ano, Bortoleto é o více-líder com 129 pontos, 36 atrás de Isack Hadjar restando quatro etapas para o fim da temporada.

