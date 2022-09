PÓDIO AO VIVO: Mercedes erra e Verstappen vence na Holanda; veja debate da corrida

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen levou a torcida holandesa à loucura ao vencer o GP da Holanda com resquícios de Abu Dhabi 2021 após o safety car entrar na pista e ter Lewis Hamilton ao lado de Verstappen na relargada. A Mercedes, que estava indo rumo à dobradinha com Hamilton e George Russell, errou ao deixar o heptacampeão na pista com pneus usados e acabou ficando fora do pódio.

A Ferrari, que tinha dois carros entre os três primeiros conseguiu levar apenas Leclerc ao P3.