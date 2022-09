Carregar reprodutor de áudio

O líder do campeonato da Fórmula 1, Max Verstappen, ultrapassou Charles Leclerc na pole position na qualificação em Zandvoort no sábado, superando o piloto da Ferrari por apenas dois centésimos de segundo no Q3.

Ultrapassar é notoriamente difícil em torno do layout apertado de Zandvoort, tornando importante para Leclerc dar o salto em Verstappen no início para ter a melhor chance de reduzir a diferença de 98 pontos entre eles na classificação. Mas Leclerc espera que a Ferrari possa usar o fato de ter dois carros começando entre os três primeiros a seu favor, com o companheiro de equipe Carlos Sainz sendo P3 no grid.

“É uma pista onde é muito difícil ultrapassar,” disse Leclerc após a qualificação.

“Espero que estejamos tão próximos quanto estávamos hoje e espero que possamos jogar um pouco com Carlos e eu para colocar Max sob pressão.”

Leclerc achou que optar por estratégias divididas era "uma boa coisa a fazer quando estamos nessa situação", mas ainda precisava discutir opções com a equipe

A corrida do ano passado em Zandvoort viu a Mercedes tentar dividir suas estratégias com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas em uma tentativa de derrotar Verstappen, apenas para o holandês ainda vencer confortavelmente sua corrida em casa.

A Ferrari está buscando sua primeira vitória desde o GP da Áustria em meados de julho, tendo visto a diferença no topo de ambos os campeonatos crescer nas últimas três rodadas.

Verstappen conquistou uma vitória retumbante para a Red Bull em Spa no último fim de semana, apesar de largar em 14º no grid, embora a diferença para a Ferrari pareça ter caído em Zandvoort.

Sainz antecipou que seria uma “corrida acirrada” na frente, observando que a Red Bull e até a Mercedes “parecem ter algo lá que não tivemos recentemente” no dia da corrida.

“Mas se voltarmos para a França e a Áustria, tivemos algo no domingo, não?” acrescentou Sainz.

“Então, sim, espero que seja mais como aquela corrida e possamos desafiar Max durante toda ela."

Perguntado se ele pensava que a Mercedes se juntaria à luta na frente, Sainz disse: "Sim, eu acho que eles vão ser pelo menos tão rápidos quanto nós na corrida e eu acho que eles vão estar na mistura ao redor das paradas nas boxes.

“Vai ser uma boa luta com os outros cinco carros.”

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: