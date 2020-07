Dificuldades da Ferrari na classificação surpreenderam Vettel

Já havia uma expectativa de que a Ferrari teria dificuldades no Red Bull Ring após a confirmação de que a primeira atualização para o SF1000 virá apenas no GP da Hungria. Mas o resultado acabou sendo bem pior que o esperado, com Sebastian Vettel ficando de fora do Q3 na primeira corrida da temporada 2020 da Fórmula 1.

Há apenas 12 meses, Charles Leclerc fazia uma pole voadora na pista austríaca e, hoje, ele foi o único piloto a passar para o Q3, terminando em sétimo na classificação após fechar o Q2 em 10º, próximo de ser eliminado. Vettel largará em 11º amanhã.

Enquanto isso, a principal rival da Ferrari em 2019, a Mercedes, voou e sobrou na pista, fazendo uma dobradinha com Bottas na pole. E a Red Bull conseguiu o terceiro lugar com Verstappen.

Mas o monegasco, apesar de largar entre os dez primeiros, ainda começará atrás de carros da McLaren e da Racing Point, que se mostraram bastante competitivos neste sábado.

Após saber que havia terminado o Q2 em décimo, Leclerc disse que a seu engenheiro que a situação era "maluca", enquanto Vettel também ficou em choque com as dificuldades da Ferrari.

"Obviamente é uma surpresa", disse Vettel. "Achávamos que teríamos uma performance melhor, mas parece que os demais estavam correndo nos treinos com mais combustível, sendo mais conservadores. Eu não estava muito feliz com o carro, ele saía muito de frente, mais do que eu gostaria. Mas veremos".

Mas Vettel estava mais esperançoso com relação às chances da Ferrari no domingo, acreditando que as temperaturas mais altas que as da sexta trabalharam contra a equipe.

"Amanhã será diferente. Acho que a pista um pouco mais quente não nos ajudou hoje. É uma longa corrida. Acho que no ritmo de corrida seremos melhores. Vamos conseguir recuperar terreno e marcar bons pontos".

