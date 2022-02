Carregar reprodutor de áudio

No segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em 2022, o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido em Barcelona, com a marca de 1min19s689, registrada com pneus da gama C3 (veja a tabela completa mais abaixo).

Ele ficou à frente do francês Pierre Gasly, que foi o líder em relação ao número de voltas e registrou 1min19s918 com pneus C4. O top 3 foi completado pelo australiano Daniel Ricciardo, que liderou o período da manhã com a McLaren e teve um giro de 1min20s288, também de C4.

A quarta posição ficou com o britânico George Russell, ex-Williams e substituto do finlandês Valtteri Bottas ao lado do compatriota Lewis Hamilton na Mercedes. Companheiro de Leclerc, o espanhol Carlos Sainz foi o quinto.

Falando em Hamilton, o heptacampeão acabou andando pouco nesta quinta-feira e não 'forçou a barra', tanto que teve como seu melhor tempo uma volta feita com o segundo composto mais duro da Pirelli.

O segundo dia de pré-temporada na Espanha teve duas bandeiras vermelhas. A primeira delas foi provocada por Sergio Pérez, da Red Bull, na manhã. O mexicano causou a paralisação ao estacionar seu carro no meio da pista.

A segunda bandeira vermelha foi causada por Nikita Mazepin, da Haas, à tarde. A equipe americana só informou que o russo precisou parar o carro, sem dar maiores informações sobre a origem do problema.



Classificação final do segundo dia:

Piloto - Equipe - Tempo - Composto - Voltas dadas

Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 - 77 Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 - 145 Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 - 126 Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 - 64 Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 - 71 Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 - 72 Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 - 76 Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 - 41 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 - 47 Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 - 71 Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 - 61 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 - 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 - 66 Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 - 124 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 - 21 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 - 40

