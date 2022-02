Carregar reprodutor de áudio

Após a Ferrari liderar o segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2022 em Barcelona nesta quinta-feira com Charles Leclerc, o companheiro do monegasco, Carlos Sainz, da Espanha, avisou que a equipe ainda está longe de buscar desempenho.

A declaração do espanhol vem após mais um sólido dia de testes para a escuderia italiana de Maranello, que viu Leclerc ficar em segundo na quarta-feira, liderada pelo britânico Lando Norris, da McLaren.

De todo modo, Sainz avalia que os tempos de volta são irrelevantes neste momento. "Foi um bom começo em termos de confiabilidade. Conseguimos completar testes sem muitos problemas, o que é encorajador. É para isso que estamos em Barcelona", explicou o 'piloto da casa'.

"Infelizmente para você, não é muito empolgante porque não estamos nem perto do limite do carro e nem tentando encontrar performance. Mas estamos fazendo voltas e completando-as de forma legal."

"Não sei se, com esses carros de F1, adicionando ou retirando combustível, consigo andar 3s ou 4s mais rápido ou mais lento", ponderou o espanhol, que vai para sua segunda temporada na Ferrari após bater Leclerc em 2021.

Classificação final do segundo dia de testes de pré-temporada em Barcelona:

Piloto - Equipe - Tempo - Composto - Voltas dadas

Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 - 77 Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 - 145 Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 - 126 Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 - 64 Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 - 71 Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 - 72 Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 - 76 Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 - 41 Albon, Williams, 1m21.531s, C3 - 47 Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 - 71 Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 - 61 Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 - 55 Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 - 66 Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 - 124 Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 - 21 Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 - 40

