Lewis Hamilton não parece preocupado com uma possível queda da Mercedes para a temporada 2022 da Fórmula 1, devido às novas regras. Isso ficou claro em um momento durante a coletiva oficial de imprensa nesta quarta-feira em Barcelona.

Um jornalista quis saber do sete vezes campeão mundial se ele temia que a Mercedes não pudesse lhe dar um carro para lutar pelo título mundial novamente em 2022. Mas Hamilton afastou tais preocupações: "Por que eu pensaria isso? Por que eu deveria pensar assim? Ganhamos oito vezes seguidas. Então, por que eu pensaria assim?”

O repórter, tentando explicar seu questionamento, respondeu: “Porque eles podem cometer um erro ao construir o carro”. Tão logo ele comentou, Hamilton respondeu: “Minha equipe não comete erros”.

"Claro, há sempre um risco. Mas não cometemos erros. Temos muita gente inteligente na fábrica, confio neles 100%. E não importa se começamos bem ou mal hoje, nós trabalhamos nosso caminho. Temos um plano de desenvolvimento muito bom", completou.

