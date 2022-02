Pré-temporada F1 2022: Leclerc lidera primeira manhã em Barcelona

Carregar reprodutor de áudio

E foi dada a largada para a nova era da Fórmula 1! Nesta quarta, os novos carros da categoria foram à pista de Barcelona, iniciando oficialmente a pré-temporada de 2022. E na primeira manhã de atividades, Charles Leclerc terminou na liderança, superando Lando Norris e George Russell em uma sessão em que o atual campeão, Max Verstappen, deu um passeio pela brita.

Representando a Ferrari nesta manhã, Leclerc terminou a sessão com 01min20s165, tendo Norris e a McLaren em segundo, marcando 01min20s474. Russell completou o top 3 com 01min20s784.

Vettel foi o quarto com a Aston Martin, sendo o primeiro da tabela na casa de 01min21s, tendo apenas Tsunoda e a AlphaTauri consigo. O campeão Verstappen, que deu uma passeada na pista, foi o sexto, com 01min22s246, sendo o melhor entre os carros com pneus C2, enquanto o top 5 marcou seus melhores tempos com o intermediário C3.

Completam o top 10 da manhã: Alonso, Latifi, Mazepin e Kubica.

A primeira sessão da pré-temporada da F1 2022:

Com o tamanho das mudanças no regulamento, a F1 retornou a pré-temporada de seis dias em 2022, sendo três em Barcelona e três no Bahrein, em março. Mas, diferentemente dos anos anteriores, as sessões na pista catalã são realizadas com portões fechados, sem a presença de público e transmissão televisiva, contando apenas com a emissão de informações dos jornalistas presentes in loco.

Como manda o regulamento da F1, cada equipe conta com apenas um carro para a pré-temporada, por isso, estiveram na pista nesta manhã: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin), Nikita Mazepin (Haas), Nicholas Latifi (Williams), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren) e Robert Kubica (Alfa Romeo).

A pista foi oficialmente liberada às 9h da manhã, horário local (5h em Brasília) e a McLaren foi a primeira a sair dos boxes com Norris, tendo em sua cola o estreante da Mercedes, Russell. Não demorou muito para que a pista ficasse cheia, com apenas Haas, Alpine e Alfa Romeo não saindo nos dez primeiros minutos.

A saída de Verstappen permitiu que o mundo visse pela primeira vez o RB18, carro da Red Bull para 2022, já que a equipe do atual campeão mundial fez um lançamento usando apenas renderizações, buscando esconder os segredos do novo modelo.

Enquanto isso, a Alfa Romeo foi a única a seguir escondendo sua pintura oficial já que o lançamento de seu novo carro será apenas no fim de semana.

Ao longo das duas primeiras horas, vários pilotos se revezaram na liderança, como Verstappen, Tsunoda e Russell. Na metade da sessão da manhã, era o piloto da Mercedes quem estava na ponta, com 01min21s403, feito com o composto C3, o intermediário da gama.

Sem atividade de pista pela manhã, o heptacampeão Lewis Hamilton circulou pelo paddock de Barcelona, e foi flagrado em um momento interessante, checando o carro do rival Verstappen.

Enquanto a maioria das equipes buscava adquirir quilometragem, a Haas e a Alfa Romeo haviam passado a maior parte da manhã nos boxes, com a equipe americana fazendo apenas 13 voltas contra quatro do time italiano com pouco menos de 30 minutos para o fim da sessão. O piloto de testes da Alfa, Robert Kubica, foi o último a marcar uma volta rápida.

A manhã em Barcelona correu sem maiores problemas, exceto por uma escapada de Verstappen para a brita, que levou o holandês aos boxes para uma checagem pela equipe.

No final, foi Leclerc quem terminou à frente com 01min20s165, marcado com pouco mais de uma hora para o fim da sessão e com o pneu intermediário C3. A marca do monegasco é cerca de quatro segundos mais alta que a pole de Hamilton no GP da Espanha do ano passado, com o layout revisado da curva 10.

Em segundo, ficou Norris com a McLaren, com um tempo de 01min20s474, enquanto Russell terminou sua estreia oficial como piloto titular da Mercedes em terceiro, com 01min20s784.

O campeão Verstappen foi o sexto, mas usando o pneu C2, mais duro que o C3. Por outro lado, o holandês liderou uma importante estatística da pré-temporada: o de voltas realizadas. Foram 80 para o piloto da Red Bull, mesma quantidade de Leclerc, enquanto Russell completou 77.

O paddock tira uma hora de intervalo para almoço e retoma as atividades em Barcelona a partir das 10h, horário de Brasília, para mais quatro horas da sessão da tarde. No Motorsport.com você acompanha tudo sobre a pré-temporada da F1 2022.

Confira a classificação final da primeira manhã de testes e o pneu usado pelos pilotos:

Leclerc, Ferrari, 1m20.165s, C3 Norris, McLaren, 1m20.474s, C3 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 Tsunoda, AlphaTauri, 1m21.638s, C3 Verstappen, Red Bull, 1m22.246s, C2 Alonso, Alpine, 1m23.317s, C3 Latifi, Williams, 1m23.379s, C3 Mazepin, Haas, 1m24.505s, C2 Kubica, Alfa Romeo, 1m25.909s, C3

Veja quantas voltas cada piloto deu na primeira manhã de testes:

Red Bull - Verstappen - 80 voltas

Ferrari - Leclerc -80 voltas

Mercedes - Russell - 77 voltas

Williams - Latifi - 66 voltas

Alpine - Alonso - 54 voltas

Aston Martin - Vettel - 52 voltas

McLaren - Norris - 50 voltas

AlphaTauri - Tsunoda - 43 voltas

Haas - Mazepin - 20 voltas

Alfa Romeo - Kubica - 9 voltas

