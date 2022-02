Carregar reprodutor de áudio

As equipes da Fórmula 1 podem ter mais margem de manobra nos testes de carenagem flexíveis nas três primeiras corridas da temporada de 2022, se a FIA acreditar que seus procedimentos são muito duros.

Antes da nova temporada de F1, o corpo diretivo do automobilismo está ciente de que as equipes podem tentar aproveitar ao máximo as asas ou assoalhos para obter uma vantagem de desempenho.

Fazer com que as asas flexionem nas retas pode trazer uma redução no arrasto para melhorar a velocidade, enquanto os novos carros de efeito solo significam que há ganhos de downforce a serem obtidos se as equipes puderem selar o piso.

Mas, com a FIA incerta nesta fase de quanto as equipes vão pressionar em diferentes áreas do regulamento, ela está mantendo a mente aberta sobre a melhor forma de manter as coisas sob controle sem tornar os testes extremamente difíceis de se passar.

Todas as novas regras para 2022 significam que os testes que funcionaram para a geração anterior de carros não são adequados para os modelos mais recentes.

Portanto, foi implementado um plano de contingência que permitirá à FIA reverter os testes se for descoberto que eles são muito rigorosos.

Para os três primeiros GPs da temporada, a FIA poderá ajustar seus critérios de inspeção para permitir maior flexibilidade ou um teste de carga menor.

O Artigo 3.15 revisado do Regulamento Técnico da F1 afirma: "Para as três primeiras competições do Campeonato de 2022, a FIA se reserva o direito de aumentar a deflexão permitida ou reduzir a carga aplicada de qualquer teste definido no Artigo 3.15, apenas para resolver quaisquer preocupações sobre a introdução de novos procedimentos de medição.

"Qualquer variação não ultrapassará 20% dos valores regulamentados e será comunicada a todas as equipes."

Embora tenha a mente aberta sobre a adequação dos testes, a FIA deixou claro que não tolerará equipes que tentem contornar as regras.

Na semana passada, o chefe de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse: "Em relação à flexão do difusor ou das bordas do piso, estaremos sempre atentos a qualquer flexibilidade que ocorra e impomos, quando necessário, testes para reduzir tais efeitos e assim por diante.

"Com o novo regulamento, é inevitável que haja algumas áreas que não foram devidamente previstas em termos de flexibilidade, e isso pode ter que ser aprimorado à medida que avançamos.

"Não hesitaremos em fazer isso. As regras nos permitem intervir se descobrirmos que algum abuso está ocorrendo em certas áreas."

