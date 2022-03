Carregar reprodutor de áudio

Duas semanas após colocar na pista pela primeira vez os novos carros com efeito solo, dando o pontapé inicial à nova era, a Fórmula 1 retoma as atividades da pré-temporada de 2022 nesta semana no Bahrein, com o retorno das transmissões televisivas, que contarão inclusive com exibições ao vivo aqui no Brasil.

Assim como em Barcelona, serão três dias de atividades: quinta-feira (10), sexta-feira (11) e sábado (12), sendo a última chance das equipes para entenderem melhor os novos carros antes do início da temporada, no fim de semana seguinte com o GP do Bahrein.

Diferentemente de Barcelona, esse teste não será tratado como um shakedown com portões fechados. Não apenas o público poderá estar presente no circuito do Sakhir como também teremos transmissões ao vivo, com a F1TV, serviço de streaming da categoria, exibindo as oito horas de atividades de pista.

A grande novidade para o público brasileiro é que o Bandsports exibirá parcialmente os testes, transmitindo ao vivo as duas horas finais de cada dia, entre 11h e 13h, horário de Brasília.

No Motorsport.com, você acompanha a pré-temporada através do nosso Tempo Real, a cobertura completa no site, além de uma análise em vídeo após o final de cada dia de atividades.

Confira a programação dos testes do Bahrein:

Dia Sessão Horário (Brasília) Onde Assistir Quinta-feira (10) Manhã 04h - 08h F1TV Tarde 09h - 13h F1TV (Íntegra) / Bandsports (Das 11h às 13) Sexta-feira (11) Manhã 04h - 08h F1TV Tarde 09h - 13h F1TV (Íntegra) / Bandsports (Das 11h às 13) Sábado Manhã 04h - 08h F1TV Tarde 09h - 13h F1TV (Íntegra) / Bandsports (Das 11h às 13)

Assim como em Barcelona, cada equipe terá que dividir os três dias de teste entre seus dois pilotos, já que o regulamento permite apenas um carro no asfalto.

Na Catalunha, tivemos uma primeira imagem do que pode ser a F1 2022, com Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren se destacando sobre os rivais, enquanto Alpine, Haas e Alfa Romeo não deixaram uma boa primeira impressão.

Mas isso pode mudar drasticamente no Bahrein, já que aguardamos carros radicalmente diferentes dos de Barcelona, mais próximos da realidade esperada para a disputa da temporada, enquanto algumas afirmam que tenham escondido o jogo na Espanha.

A Haas é a única equipe que terá mudanças entre Barcelona e o Bahrein, com uma possível mudança de pintura além de Pietro Fittipaldi ocupando a vaga deixada por Nikita Mazepin, enquanto o time americano não bate o martelo sobre quem será o novo piloto titular.

Veja a programação de cada equipe nos dias da pré-temporada no Bahrein

*A nota será atualizada de acordo com os anúncios das equipes

Equipe Quinta-feira, 10 de março Sexta-feira, 11 de março Sábado, 12 de março Aston Martin Sebastian Vettel (manhã) / Lance Stroll (tarde) Sebastian Vettel (manhã) / Lance Stroll (tarde) Lance Stroll (manhã) / Sebastian Vettel (tarde) Haas Sem atividades pela manhã / Pietro Fittipaldi (tarde) A confirmar A confirmar Williams Alex Albon Nicholas Latifi Alex Albon (manhã) / Nicholas Latifi (tarde) AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Pierre Gasly (manhã) / Yuki Tsunoda (tarde) Alfa Romeo Guanyu Zhou (manhã) / Valtteri Bottas (tarde) Valtteri Bottas (manhã) / Guanyu Zhou (tarde) Guanyu Zhou (manhã) / Valtteri Bottas (tarde) Red Bull Sergio Pérez Max Verstappen Sergio Pérez (manhã) / Max Verstappen (tarde) Mercedes Lewis Hamilton (manhã) / George Russell (tarde) A confirmar A confirmar Alpine A confirmar A confirmar A confirmar McLaren A confirmar A confirmar A confirmar Ferrari A confirmar A confirmar A confirmar

