A Ferrari acredita que as equipes terão que liberar todo o potencial de seus carros de Fórmula 1 nos testes desta semana, no Bahrein, após uma sessão 'inconclusiva' em Barcelona. Com a nova era de regras, o início da pré-temporada no mês passado em Barcelona foi menos sobre desbloquear o desempenho dos monopostos de 2022 e mais sobre entender os sistemas e coletar dados

Além disso, a semana foi parcialmente ofuscada pelo porpoising, que todos os times sofreram ao longo da semana e ficaram com sua capacidade de encontrar a configuração perfeita comprometida.

O teste de três dias no Bahrein, que começa nesta quinta-feira (10), será a última chance de rodar os carros antes da abertura da temporada na próxima semana. Com isso, equipes e pilotos vão querer saber exatamente como estarão suas máquinas com desempenho máximo.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, acha que a abordagem conservadora que todas as escuderias pareciam adotar em Barcelona, ​​de carregar cargas pesadas de combustível e se concentrar na análise de configuração, não será a melhor maneira de executar as coisas no Bahrein.

"Certamente, acho que em Barcelona, ​​na primeira sessão, a ideia era coletar dados e tentar entender a correlação [entre pista e simulador]", explicou o italiano. "Quando formos para Sakhir, e será muito perto da primeira corrida, vamos tentar fazer algumas corridas e simulações de qualificação."

"Queremos tentar extrair o máximo do desempenho do próprio carro. Então, acho que a competitividade relativa das equipes ficará mais clara."

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O foco no desempenho dos carros também será intensificado, com algumas equipes devendo testar suas atualizações na primeira corrida.

Muita atenção parece estar focada no que a Mercedes vai lançar, em meio a especulações de que poderia revelar upgrades aerodinâmicos significativos em seu W13 para esta semana.

Algumas equipes também não deram nenhuma indicação sobre sua competitividade geral, com a Alpine em particular tendo uma sessão discreta em Barcelona depois de usar muito combustível e não acionar o DRS – o que custou cerca de 0s7 por volta.

O diretor esportivo Alan Permane disse que a equipe se sente mais confiante em seu potencial do que os tempos da Espanha sugeriram.

"Meu pensamento é que provavelmente estamos um pouco mais perto da frente do que estávamos no final do ano passado", disse ele. "Eu sei que combustível estamos usando, é claro, e não sei quais outras pessoas estão usando. Se outras estão com o mesmo, então talvez não sejamos tão bons, mas eu não pensaria assim."

"Duvido que alguns dos tempos rápidos de algumas das equipes do meio do pelotão tenham sido feitos com a mesma quantidade de combustível que estamos usando. Então, isso me dá uma boa sensação."

