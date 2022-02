Carregar reprodutor de áudio

A hora está chegando. Depois de um breve recesso no qual a discussão foi focada na final da temporada 2021, as dez equipes da Fórmula 1 estão prontas para uma nova era com a chegada do regulamento técnico. A partir desta quarta (23), os carros vão à pista de Barcelona para dar início à nova fase do Mundial, com o início da pré-temporada.

Diferentemente do ano passado, 2022 contará com seis dias de teste, sendo três em Barcelona, da quarta, 23, até a sexta, 25, e mais três no Bahrein. Esta será a primeira prova real para todos os novos carros, sendo três dias fundamentais para todos. Como é habitual, cada equipe terá apenas um carro, dividindo o tempo entre seus pilotos.

A primeira a informar seus planos foi a Aston Martin, que indicou uma divisão igual entre Sebastian Vettel e Lance Stroll, com os dois guiando o novo carro em ambos os dias. Já outras equipes, como a Red Bull, terá um dia inteiro para cada um de seus pilotos. O campeão Max Verstappen abre os trabalhos na quarta antes de voltar ao RB18 na sexta, dividindo o modelo com Sergio Pérez, que comanda os trabalhos na quinta.

Cada dia de atividades em Barcelona iniciará às 09h, horário local (05h, Brasília). A sessão da manhã terá duração de quatro horas, indo até às 13h (09h em Brasília). Após uma hora de pausa, a pista será liberada novamente para mais quatro horas, das 14h às 18h (10h às 14h, Brasília).

Lembrando que essa primeira fase da pré-temporada será fechada, sem transmissão televisiva ou pelo serviço de streaming F1TV. Com o objetivo de ser um grande shakedown das equipes, podendo entender melhor o carro, também não serão disponibilizados tempos reais pela categoria, divulgando apenas as melhores marcas de cada piloto no final do dia.

No Motorsport.com, você acompanha tudo que acontece em cada dia de pré-temporada em Barcelona, com informações exclusivas de nossos correspondentes presentes no circuito.

Veja a programação das equipes nos testes de pré-temporada da F1 2022 em Barcelona:

Quarta, 23/02 Quinta, 24/02 Sexta, 25/02 Red Bull Racing Max Verstappen Sergio Pérez Max Verstappen

Sergio Pérez Aston Martin Sebastian Vettel (Manhã)

Lance Stroll (Tarde) Lance Stroll (Manhã)

Sebastian Vettel (Tarde) Sebastian Vettel (Manhã)

Lance Stroll (Tarde) Haas Nikita Mazepin (Manhã) Mick Schumacher (Tarde) Mick Schumacher (Manhã) Nikita Mazepin (Tarde) Nikita Mazepin (Manhã) Mick Schumacher (Tarde) Williams Nicholas Latifi (Manhã) Alexander Albon (Tarde) Alexander Albon (Manhã) Nicholas Latifi (Tarde) Nicholas Latifi (Manhã) Alexander Albon (Tarde) AlphaTauri Yuki Tsunoda Pierre Gasly Pierre Gasly Yuki Tsunoda Alfa Romeo Robert Kubica (Manhã)

Valtteri Bottas (Tarde) Valtteri Bottas (Manhã)

Guanyu Zhou (Tarde) Guanyu Zhou (Manhã)

Valtteri Bottas (Tarde)

Esta planilha será atualizada de acordo com as divulgações das demais equipes

