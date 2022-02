Carregar reprodutor de áudio

Após um primeiro ano de sucesso como companheiros de equipe, a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, estão "livres para lutar" nesta temporada da Fórmula 1, após uma "ótima discussão" com o chefe Mattia Binotto ao longo das férias.

As performances regulares de Leclerc e Sainz ajudaram a Ferrari a subir de sexto para terceiro no Mundial de Construtores, com cinco pódios e duas poles. O monegasco e o espanhol ainda tiveram boas disputas na pista, mais notoriamente na Arábia Saudita em dezembro.

Com a chegada do novo regulamento técnico, a Ferrari espera voltar à lutar pela ponta da F1 novamente, buscando encerrar o jejum de vitórias que dura desde o GP de Singapura de 2019. E caso a equipe se veja na posição de lutar por triunfos e, potencialmente, o título, Leclerc e Sainz terão liberdade de disputarem na pista.

"Claro que discutimos isso, acho que foi ontem ou há dois dias", disse Leclerc na semana passada, após o lançamento da Ferrari F1-75. "Sim, temos liberdade para lutar, obviamente sem corrermos riscos estúpidos porque estamos disputando pela equipe, e o objetivo maior é levar a Ferrari ao topo. Mas sim, temos a liberdade para isso".

Sainz acrescentou que era "importante" para ambos os pilotos "sentirem a liberdade para isso", mas reforçou que é preciso manter o respeito pelo outro na pista, "colocando a Ferrari à frente da disputa pessoal".

Leclerc e seu ex-companheiro de Ferrari, Sebastian Vettel, tiveram alguns problemas na pista durante os dois anos que correram juntos, especialmente na luta pelo pódio que virou um abandono duplo no GP do Brasil de 2019.

Binotto sente que houve uma "ótima discussão" com seus pilotos, reforçando suas maturidades ao longo das conversas.

"Do meu ponto de vista, fiquei feliz ao ver os dois pilotos totalmente de cabeça aberta, em uma discussão transparente, mostrando um nível de maturidade", disse.

"Como provamos no ano passado, eles se dão bem, mas não é apenas o modo de quem vê de fora. Ao abordar esse tipo de discussão, pode se mostrar algo delicado. Mas acho que ambos estão provando um nível fantástico de maturidade, o que me deixa muito feliz".

No final de 2021, Sainz conseguiu superar Leclerc, sendo a primeira vez que o monegasco terminou atrás de um companheiro no Mundial, conquistando 5,5 pontos a menos que o espanhol. Leclerc admitiu que, enquanto tenha sido dolorida a derrota, ele ficou satisfeito com suas performances em 2021 e vê espaço para seguir crescendo.

"Tive algumas oportunidades perdidas, algumas por não ter sorte, outras por eu mesmo querer demais. Estou aprendendo com isso. Acho que uma das forças de Carlos é que ele está ali o tempo todo. Todas as corridas, ele está ali".

"Já eu posso ser otimista demais em alguns momentos, e isso aconteceu no ano passado, me custando alguns pontos. No final, paguei o preço e aprendi a lição. Machuca, mas sigo em frente. Agora isso está no passado. Dói no momento, mas quando olho para a temporada passada, fico satisfeito comigo mesmo".

