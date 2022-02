Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, acredita que foi importante para a equipe estar "totalmente aberta" e buscar inovação ao projetar seu novo carro sob os regulamentos de 2022. A próxima temporada marca o início de uma nova era técnica, junto a uma grande oportunidade para a escuderia tentar lutar na frente novamente após dois anos sem vencer.

A equipe revelou seu novo carro, o F1-75, em Maranello na última semana, apresentando um design aerodinâmico diferente que se destacou em comparação aos outros modelos que também foram apresentados.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o nível de inovação no novo carro da Ferrari, Binotto explicou que queria que a equipe seguisse rotas de desenho radicais e tivesse a mente aberta antes de decidir qual direção seguir.

"Era importante para nós ter a mente totalmente aberta na maneira como abordamos o programa", disse ele. "Não era uma questão de simplesmente continuar o conceito do carro anterior e adaptá-lo aos novos regulamentos."

“Ao lê-los desde o início, tentamos ter uma abordagem completamente aberta, tentando entender onde poderíamos melhorar a aerodinâmica e o desempenho geral."

“Ao projetar e desenvolver o novo carro, ele foi conduzido aerodinamicamente, então todas as escolhas mecânicas foram consequência disso. Toda a proteção da unidade de potência foi consequência de uma escolha aerodinâmica."

As regras revisadas e o aumento do peso dos carros são definidos para fazê-los lidar de maneira diferente de seus antecessores. O objetivo das diretrizes aerodinâmicas revisadas é melhorar as corridas na pista e permitir que os carros corram mais próximos roda a roda.

A Ferrari deixou claro no início de 2021 que concentraria a maior parte de seus recursos e desenvolvimento no bólido de 2022. Ou seja, o SF21, do último ano, não recebeu nenhuma atualização aerodinâmica após o GP da Grã-Bretanha.

A equipe também se beneficiou de um tempo adicional de teste em túnel de vento em comparação a Mercedes e Red Bull em virtude do sexto lugar nos construtores de 2020 e o novo sistema de handicap para testes na área.

"Quando fomos para o túnel de vento logo no início, tentamos todas as direções possíveis e depois escolhemos aquela que acreditávamos ser a melhor para o desempenho final", disse Binotto. "Depois, projetamos e desenvolvemos o carro dessa maneira. Se você olhar para ele, há muitas opções não convencionais. Essa é a primeira inovação que você pode ver."

O chefe da escuderia também disse que seu time seguiu uma mentalidade semelhante e "colocou muito esforço" na construção da unidade de potência que será congelada até o final de 2025.

"Temos um novo combustível com 10% de etanol, que novamente pode ser uma oportunidade de rever a própria combustão", comentou. "A unidade e o motor são certamente uma grande inovação para nós em comparação ao passado em termos de design. Isso é algo que podemos dizer a nós mesmos."

“Acho que, no geral, este carro tem muita inovação. Foi assim que abordamos", concluiu.

