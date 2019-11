Promessa de campanha do então candidato à prefeitura de São Paulo, João Doria, mais um passo na direção da privatização do complexo que envolve o Autódromo de Interlagos foi dado nesta quarta-feira, na sede do governo municipal da capital paulista, com a participação do atual prefeito da cidade, Bruno Covas, em um vídeo gravado do hospital Sírio Libanês.

Foi lançado o edital da concessão do autódromo, com o objetivo de arrecadar R$ 992 milhões durante o período de 35 anos, em que toda a área ficará nas mãos da iniciativa privada. Este montante inclui o pagamento da outorga, na arrecadação de impostos dos envolvidos, além da economia em não ter que se fazer a manutenção do local.

Outra meta da Prefeitura é que modernizem as área, com a construção de hotel, shopping e galpões para que se explore comercialmente e, principalmente, não abandonando a parte automobilística, parte obrigatória do acordo. Faz parte do acordo também que a própria prefeitura tenha o autódromo para seu uso em 80 dias do ano.

A comunicação da abertura da concessão será publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial do município. Os interessados terão 60 dias para apresentarem suas propostas, após a abertura do edital nos próximos dias, com previsão de abertura de envelopes para o dia 8 de janeiro de 2020.

Enquanto ainda não se sabe sobre os futuros donos de Interlagos, o autódromo disputa a manutenção do acordo com a F1 com um novo local ainda a ser construído no Rio de Janeiro a partir de 2021, com o atual acordo com a F1 expirando no próximo ano. O autódromo carioca tem exclusividade de negociação com a Liberty Media até o fim deste mês.

