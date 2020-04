A Fórmula 1 vive de perto o drama e as dúvidas sobre o novo coronavírus. Segundo a mídia australiana, acredita-se que um homem que sofre os sintomas do covid-19 depois de retornar de Singapura na sexta-feira, tendo viajado antes também por Egito, Israel e Jordânia não se isolou de acordo com as instruções das autoridades de saúde locais, está hospedado no Albert Park Hotel, próximo ao local do GP do próximo fim de semana.

A reabertura do hotel foi adiada e os funcionários foram solicitados a se auto-isolar.

O homem também visitou o mercado de South Melbourne, alguns quarteirões mais ao norte também na sexta-feira. Ele foi diagnosticado com coronavírus por um médico apenas no domingo, um dos 18 casos confirmados registrados no estado de Victoria.

"Medidas extremas"

O primeiro-ministro de Victoria, Daniel Andrews, disse na terça-feira que está pronto para tomar "medidas extremas" para limitar a propagação do vírus nas próximas semanas, mas disse que não há motivos para cancelar o GP da Austrália deste fim de semana.

"Não estamos cancelando o GP na próxima semana, agora não é o momento para essas coisas", disse ele.

"Mas esse tempo chegará e será apropriado, para ser franco com as pessoas."

