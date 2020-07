A temporada 2020 da Fórmula 1 está chegando e, com ela, uma nova fase para o Motorsport.com! A partir desta quarta (01) o portal terá novos programas ao vivo no canal do YouTube que, junto com o podcast e o site, prometem aumentar ainda mais a melhor cobertura de F1 do Brasil.

O projeto do Motorsport.com tem como objetivo aproximar ainda mais o público brasileiro do mundo da F1, trazendo o conhecimento e a experiência de quem passou por lá, entre pilotos, engenheiros, mecânicos, jornalistas e fotógrafos.

Nossa semana começa na quarta, com o Telemetria, um programa super especial. Com a presença de convidados, vamos além das projeções para a corrida, trazendo também também curiosidades sobre a pista da semana e grandes histórias da F1.

Para começar em altíssimo nível, o Telemetria de estreia terá dois grandes convidados: Enrique Bernoldi, ex-piloto da Arrows que foi a primeira aposta da Red Bull em seu programa de jovens pilotos e Ricardo "Rico" Penteado, engenheiro que trabalhou por quase 20 anos na F1 com a Renault. Já deixa anotado na agenda: é nesta quarta (01) a partir das 14h no nosso canal no YouTube

Na quinta-feira é dia do Direto do Paddock. Utilizando toda a rede de profissionais do Motorsport.com que estão espalhadas pelo mundo, vamos debater as novidades do dia, como atualizações dos carros e declarações dos pilotos.

Depois dos treinos da sexta, é hora do Sexta Livre. No programa, nossa equipe vai analisar as primeiras atividades de pista, falar sobre quem se deu bem e quem precisa ficar atento para melhorar a performance a tempo dos treinos do sábado.

E falando em sábado, o treino classificatório não acaba mais no Q3. Quando acabar a transmissão oficial, nós chegamos com o Q4, um programa tão veloz quanto os carros da F1, debatendo tudo que aconteceu na classificação e projetando as possibilidades para a corrida do domingo.

Quando a corrida acabar no domingo, a sua programação de F1 do dia ainda não vai ter acabado. No Pódio, vamos falar sobre tudo o que aconteceu no GP com a presença constante de Ricardo Penteado e de outros convidados.

Fechando a nossa semana, tem o Reta Final na segunda. O programa vai fazer um balanço geral da semana não apenas da F1 mas também das outras categorias que correram no final de semana.

E as novidades do Motorsport.com não param por aí! Reginaldo Leme, o maior nome da cobertura de F1 da imprensa brasileira, será uma presença constante em nossos programas falando sobre a temporada 2020 e abrindo seu grande baú de histórias. Regi também tem novidades próprias para 2020, marcando seu primeiro ano de cobertura fora da Rede Globo (veja abaixo vídeo com as novidades de Regi em bate-papo com Felipe Motta).

Toda essa programação você acompanha AO VIVO no canal do Motorsport.com Brasil no YouTube. Não conseguiu assistir ao vivo? Não se preocupe. Os programas ficarão disponíveis no canal para você ver a qualquer hora. Só não dá para perder!

Gostou das novidades? Então não perca a nossa grande estreia nesta quarta com o Telemetria, a partir das 14h ao vivo em nosso canal do YouTube. Para acessar o canal clique aqui e não esqueça de clicar para se inscrever e ativar as notificações. Nós vemos às 14h!

Exclusivo: Regi Leme revela projetos e Motorsport.com anuncia novidades na cobertura 2020

PODCAST: A F1 está de volta! Saiba tudo sobre "novo normal" da categoria