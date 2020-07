Desde 2013 sem vencer os mundiais de pilotos e construtores, a Red Bull pretende vir com tudo para a temporada 2020 da Fórmula 1. E, com a chance de começar correndo os dois primeiros GPs em casa, a equipe pretende tirar o máximo dessa oportunidade, no ano que, segundo Christian Horner, a Red Bull vem na melhor forma desde 2013

A Red Bull não vai apenas correr em casa, como também vai estar em uma pista que lhe favorece muito, com Verstappen vencendo as duas últimas edições. Por outro lado, a Mercedes sofreu na Áustria com confiabilidade.

Na pré-temporada de 2020, Verstappen fez o segundo melhor tempo em Barcelona, mas ficando a mais de meio segundo da volta mais rápida, de Valtteri Bottas.

Naquele momento, a Ferrari iniciaria a temporada 2020 atrás da Mercedes e da Red Bull, devido a uma pré-temporada problemática, enquanto o tempo de Verstappen foi feito com um composto mais duro.

"Será um ano emocionante, intenso", disse Horner ao Motorsport.com. "As corridas serão muitas e muito próximas. Para mim, parece que estamos na melhor forma desde 2013, provavelmente".

"Estamos indo para uma temporada que, na era híbrida, tivemos nossa melhor pré-temporada. Em nosso segundo ano do relacionamento com a Honda, nos sentimos mais integrados, como parte da equipe. E estamos muito, muito animados por correr novamente".

A Red Bull foi a única das equipes da ponta a andar com o carro de 2020 antes das atividades do GP, mas limitado pelo regulamento a 100 quilômetros corridos em Silverstone com Alex Albon. Já Mercedes e Ferrari fizeram testes sem limite de quilometragem com os carros de 2018, o W09 e o SF71H em Silverstone e Mugello, respectivamente.

Horner listou os benefícios que o dia de filmagem teve para a equipe e Albon, que vai apenas para sua segunda temporada na F1 e revelou que a equipe conseguiu completar um teste de pit stop em menos de dois segundos.

Verstappen não esteve presente no teste porque teria que realizar uma quarentena de 14 dias determinada pelo governo do Reino Unido, parte do novo protocolo contra a Covid.

"Para a equipe, foi extremamente útil treinar os novos procedimentos já usando os equipamentos de proteção individual", disse. "E foi bom para eles treinar o básico - paradas e algumas coisas fundamentais para tirar a poeira".

"Foi útil para Alex também. Obviamente, ele está apenas em seu segundo ano, então conseguir 100 quilômetros é algo bom. Sobre Max, nós tomamos a decisão há algum tempo de não submetê-lo a uma quarentena. O lado positivo de fazer 50 quilômetros, não superavam os problemas".

"Então, sim, foi um exercício útil. Foi bom ver os carros correndo novamente e foi bom ver a equipe fazer novamente pit stops de menos de dois segundos".

