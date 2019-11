Um dos grandes assuntos do paddock da Fórmula 1 em Interlagos neste fim de semana é a continuidade da prova no circuito paulistano para depois de 2020, quando o contrato da empresa que organiza o evento com a categoria se encerra.

Atualmente, os donos dos direitos comerciais da F1 negociam com o consórcio Rio Motorsports para receber as corridas a partir de 2021, em um autódromo ainda a ser construído na região de Deodoro. As tratativas também acontecem com Interlagos, com reuniões entre representantes das duas partes em São Paulo e Londres nas últimas semanas.

Do lado paulista, Tamas Rohonyi, promotor do GP do Brasil, mantém o otimismo sobre a continuidade do trabalho em Interlagos. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, ele fez questão de apontar a mesma porcentagem da probabilidade de permanência da F1 em São Paulo que o presidente Jair Bolsonaro usou pró-Rio quando Chase Carey, CEO da F1, esteve no Brasil.

“Acho que é a mesma porcentagem que o presidente (Jair Bolsonaro) mencionou (99%)”, disse Tamas. “Ou a F1 permanece aqui ou não haverá GP do Brasil. Não faço comentários sobre o Rio de Janeiro do que desconheço. O que eu sei é que há um terreno com árvores e bichos e até o momento continua sendo um terreno com árvores e bichos. Acho fisicamente impossível que aconteça em 2021 um evento internacional, mas tem gente que não acha.”

“O Rio se tornou uma opção pelo apoio do presidente, que teve Chase Carey ao seu lado e disse que a F1 estava de volta ao Rio de Janeiro em 99%. Hoje ele não falaria isso."

Questionado se Bolsonaro era mal instruído, Tamas não poupou palavras: “Pessimamente assessorado, pessimamente. Não havia motivo para falar isso. Para quem quer sediar um GP de F1 em 2021, em maio ele precisaria ter um autódromo funcionando. Estamos no final de 2019, você teria 16 meses para isso.”

Decisão e tempo pretendido

Neste ano, a F1 divulgou o calendário para 2020 no final de agosto e o mesmo deve acontecer para 2021, ano importante para a categoria, que estreará novo carro e um novo conjunto de regulamentos técnicos e esportivos.

Para Tamas, a decisão sobre o palco do GP do Brasil terá que acontecer antes, no início do próximo ano: “Terá que ser. O calendário de 2021 tem que ser discutido, para ser apresentado, no mais tardar, em agosto ou setembro.”

As pretensões da organização são de manter o GP do Brasil em São Paulo até 2030, não descartando um acordo com a metade do tempo, mas com uma opção de renovação automática. “Para nós, é um prazo muito bom. É cada vez mais difícil você trabalhar com prazos curtos. As grandes empresas fazem planejamento de longo prazo. A Heineken, por exemplo, o maior mercado dela é o Brasil, esses caras não trabalham com prazos de dois ou três anos".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira todos os vencedores do GP do Brasil de F1

Galeria Lista 2018: Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel, Ferrari 2 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg, Mercedes 4 / 47 Foto de: XPB Images 2014: Nico Rosberg, Mercedes 5 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel, Red Bull 6 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: Jenson Button, McLaren 7 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Mark Webber, Red Bull 8 / 47 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel, Red Bull 9 / 47 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Mark Webber, Red Bull 10 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008: Felipe Massa, Ferrari 11 / 47 Foto de: XPB Images 2007: Kimi Raikkonen, Ferrari 12 / 47 Foto de: XPB Images 2006: Felipe Massa, Ferrari 13 / 47 Foto de: Ferrari Media Center 2005: Juan Pablo Montoya, McLaren 14 / 47 Foto de: McLaren 2004: Juan Pablo Montoya, Williams 15 / 47 Foto de: Shell Motorsport 2003: Giancarlo Fisichella, Jornan 16 / 47 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2002: Michael Schumacher, Ferrari 17 / 47 Foto de: BMW AG 2001: David Coulthard, McLaren 18 / 47 Foto de: Sergio Sanderson 2000: Michael Schumacher, Ferrari 19 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1999: Mika Hakkinen, McLaren 20 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Mika Hakkinen, McLaren 21 / 47 Foto de: LAT Images 1997: Jacques Villeneuve, Williams 22 / 47 Foto de: LAT Images 1996: Damon Hill, Williams 23 / 47 Foto de: LAT Images 1995: Michael Schumacher, Benetton 24 / 47 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1994: Michael Schumacher, Benetton 25 / 47 Foto de: LAT Images 1993: Ayrton Senna, McLaren 26 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell, Williams 27 / 47 Foto de: LAT Images 1991: Ayrton Senna, McLaren 28 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost, Ferrari 29 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Nigel Mansell, Ferrari - (Jacarepaguá) 30 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 31 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 32 / 47 Foto de: LAT Images 1986: Nelson Piquet, Williams - (Jacarepaguá) 33 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1985: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 34 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 35 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1983: Nelson Piquet, Brabham - (Jacarepaguá) 36 / 47 Foto de: LAT Images 1982: Alain Prost, Renault - (Jacarepaguá) 37 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981: Carlos Reutemann, Williams - (Jacarepaguá) 38 / 47 Foto de: LAT Images 1980: Rene Arnoux, Renault 39 / 47 Foto de: LAT Images 1979: Jacques Laffite, Ligier 40 / 47 Foto de: LAT Images 1978: Carlos Reutemann, Ferrari - (Jacarepaguá) 41 / 47 Foto de: LAT Images 1977: Carlos Reutemann, Ferrari 42 / 47 Foto de: LAT Images 1976: Niki Lauda, Ferrari 43 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1975: Carlos Pace, Brabham 44 / 47 Foto de: LAT Images 1974: Emerson Fittipaldi, McLaren 45 / 47 Foto de: LAT Images 1973: Emerson Fittipaldi, Lotus 46 / 47 Foto de: David Phipps 1972: Emerson Fittipaldi, Lotus - (Corrida não oficial da F1 em Interlagos) 47 / 47 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

Podcast: o que esperar do GP do Brasil de F1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.