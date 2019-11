O fim de semana do GP do Brasil de 2019 começou da forma como deve terminar: molhado. A chuva constante foi a grande protagonista da primeira sessão de treinos, liderada por Alexander Albon, que marcou 1min16s399.

Depois de quase 25 minutos de treino, Carlos Sainz Jr. foi o primeiro a marcar tempo, fechando sua volta em 1min23s689. Cerca de 10 minutos depois, foi a vez de Charles Leclerc assumir o topo da tabela, com 1min21s259. Porém, após 40 minutos de treino, apenas três pilotos haviam registrado tempos.

Nos minutos seguintes, a chuva diminuiu e permitiu a Leclerc melhorar o próprio tempo, fechando a volta em 1min17s285. Com a melhora nas condições, os pilotos da Toro Rosso, Renault e Williams também deixaram os boxes e completaram voltas rápidas.

Depois de fazer algumas tentativas, Sebastian Vettel tomou a liderança de Leclerc com uma volta completada em 1min17s041. Na primeira hora de treino, Mercedes e Red Bull chegaram a ir à pista algumas vezes, mas não chegaram a completar voltas rápidas.

Quando faltavam 25 minutos para o fim do TL1, Valtteri Bottas foi à pista e assumiu a liderança, com o tempo de 1min16s693. O tempo do finlandês ficou apenas 8 minutos no topo da tabela, pois Alex Albon baixou a marca do piloto da Mercedes e anotou 1min16s399. Até os minutos finais, Max Verstappen e Lewis Hamilton não haviam completado volta rápida.

Nos cinco minutos finais, a pista secou o suficiente para alguns pilotos se arriscarem de pneus slick. De pneus macios, Verstappen escorregou para fora da pista. Logo na sequência, Alex Albon perdeu o controle e foi parar na barreira de proteção. Com o acidente do tailandês, a sessão foi encerrada 2 minutos antes do previsto e alguns pilotos acabaram não registrando suas voltas rápidas.

Veja classificação completa do TL1 em Interlagos:

GALERIA: Curiosidades do GP do Brasil de Fórmula 1

Galeria Lista O primeiro GP do Brasil foi realizado em 1972, em Interlagos, mas ainda não era válido pelo campeonato mundial, com a vitória de Carlos Reutemann. 1 / 18 Foto de: LAT Images No ano seguinte, Emerson Fittipaldi foi o primeiro a triunfar em uma corrida oficial da F1 no mesmo local, pela Lotus. 2 / 18 Foto de: LAT Images Alain Prost é o maior vencedor da prova, com seis triunfos (1982, 1984, 1985, 1987, 1988 e 1990). Carlos Reutemann é o segundo, se contarmos também a etapa de 1972, com quatro, junto com Michael Schumacher. 3 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Entre os brasileiros, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Felipe Massa venceram em casa em duas ocasiões. José Carlos Pace (foto), que dá nome ao Autódromo de Interlagos, triunfou em 1975. 4 / 18 Foto de: David Phipps Piquet poderia estar na frente na contagem brasileira, se não tivesse sido desclassificado da edição de 1982. O tricampeão mundial chegou em primeiro, desmaiou no pódio por causa do forte calor de Jacarepaguá, mas foi desclassificado por estar com o carro mais leve do que o permitido. Prost herdou a vitória, após o mesmo também ter ocorrido com Keke Rosberg. 5 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images A McLaren é a equipe que mais venceu no Brasil, em 12 oportunidades, seguido da Ferrari, com 11. A última vez que a equipe britânica venceu foi em 2012, com Jenson Button. 6 / 18 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Interlagos teve seus dois traçados clássicos na F1. O de quase 8 mil metros e o atual, que é utilizado desde 1990, quando voltou a receber a categoria, com 4.309m. 7 / 18 Foto de: David Phipps O GP do Brasil já foi palco para conquistas de título na F1, especialmente quando a prova foi transferida para a parte final do calendário, a partir de 2004: Fernando Alonso em 2005 e 2006, Kimi Raikkonen em 2007, Lewis Hamilton em 2008, Jenson Button em 2009 e Sebastian Vettel em 2012. Kimi foi o único a se consagrar vencendo. 8 / 18 Foto de: XPB Images Um dos momentos mais emocionantes do GP do Brasil foi a vitória de Ayrton Senna em 1991, quando o brasileiro se viu apenas com a sexta marcha e terminando a corrida exaurido, com dificuldades de chegar ao pódio, bem como levantar o troféu. 9 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1993, a chuva deu a tona na segunda vitória do brasileiro, que esteve nos braços do povo após o término da prova. 10 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Apesar de nunca ter vencido no Brasil, Max Verstappen se destacou em duas ocasiões, coincidentemente nas duas vitórias de Lewis Hamilton em Interlagos. Em 2016, o holandês deu um show na chuva que assolava o autódromo, terminando em terceiro... 11 / 18 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images ...e no ano passado, ao se enroscar com Esteban Ocon no S do Senna, perdendo a liderança e a vitória para Hamiltojn e tirando satisfações com o francês após a corrida. 12 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 2003 o GP do Brasil terminou apenas duas semanas depois de sua realização. Tudo porque na volta 54, Mark Webber bateu muito forte na Curva do Café, causando a entrada do Safety Car, mas Fernando Alonso bateu no mesmo ponto ao atingir um dos pneus do carro do australiano. 13 / 18 Depois do acidente, foi agitada a bandeira vermelha e a prova foi encerrada. O vencedor do momento, ao contrário do que todos imaginaram, foi Kimi Raikkonen, que ocupava a liderança na volta 53. 14 / 18 Foto de: LAT Images Giancarlo Fisichella o havia ultrapassado na volta 54, mas pelo regulamento, o resultado final teria de ser o de duas voltas anteriores à que foi sinalizada a bandeira vermelha. Os fiscais declararam que a bandeira foi sinalizada na volta 55, portanto tornando oficiais os resultados de acordo com o fechamento da volta 53. 15 / 18 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Dias depois da corrida, evidências em vídeo mostraram que Fisichella havia, de fato, aberto a volta 56 antes do sinal de interrupção da corrida, fazendo com que o resultado real da prova fosse o do fechamento da volta 54, com o piloto da Jordan na liderança. Fisichella foi oficialmente reconhecido como vencedor duas semanas depois. 16 / 18 Foto de: LAT Images No GP de San Marino, em uma cerimônia não-oficial, Raikkonen entregou o troféu de 1° colocado ao piloto da equipe irlandesa. 17 / 18 Foto de: LAT Images Cigarro e bebidas: o GP do Brasil tem naming rights desde 1999, quando os cigarros Marlboro batizavam a prova, até 2004. A Petrobras fez o mesmo de 2009 a 2015 e a cervejaria Heineken dá nome à prova desde 2017. 18 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Podcast: o que esperar do GP do Brasil de F1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

