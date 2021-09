A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino de classificação para o GP da Holanda e o piloto da casa, Max Verstappen foi o grande nome, ao desbancar Lewis Hamilton por apenas 0s038. Mas, os destaques não ficaram apenas com a primeira fila, sendo que todos os detalhes serão debatidos e analisados no Q4, com a apresentação de Carlos Costa e as participações especiais do jornalista Lipe Paiga e do piloto da Porsche Cup Enzo Elias.

