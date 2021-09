Antes do GP da Holanda, surgiu a informação de que a Red Bull havia protocolado um pedido de esclarecimento à FIA sobre um conceito de design que acredita que a Mercedes esteja usando na Fórmula 1. Mas Toto Wolff minimizou os rumores de que sua equipe tenha encontrado uma "solução especial" para ajudar a aumentar a potência do motor.

Foi apurado que a suspeita da Red Bull gira em torno da Mercedes ter potencialmente utilizado um ar super resfriador que passa pelo plenum do motor para ajudar a entregar performance adicional. A equipe alemã parece ter obtido ganhos recentemente na fase de aceleração na saída das curvas, e a rival quer entender o que foi feito.

O regulamento da F1 superou há muito tempo as formas de prevenção das equipes fazerem isso para aumentar a potência do motor.

O Artigo 5.6.8 do regulamento técnico determina que: "Temperatura do ar do plenum no motor deve estar mais de dez graus centígrados acima da temperatura ambiente".

Porém, a medida é feita como uma média ao longo da volta, o que não significa que precisa estar nesse patamar o tempo todo.

A regra diz ainda: "Quando analisando o cumprimento, a temperatura do ar será a média da volta registrada pela FIA, por um sensor aprovado e selado pela Federação, durante todas as voltas da classificação e da corrida".

"A primeira volta da corrida, voltas feitas com safety car, voltas com tempo pelo menos 20% mais alto que a mais rápida da sessão, entrada e saída do pit e qualquer volta com anomalias óbvias (julgadas pelo delegado técnico) não serão utilizadas nesta avaliação".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

A Mercedes está ciente de que a Red Bull está atrás de respostas, mas minimizou o assunto, afirmando que não há nada fora do normal.

"Ouvi sobre isso há alguns dias. Adoraria ter uma solução especial, mas esse é o modus operandi da Fórmula 1: as coisas são assim. Pedidos são levados à FIA, perguntas são feitas, é completamente normal".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que é esperado ter equipes fazendo perguntas à FIA sobre o que as rivais estão fazendo.

"É da natureza das clarificações técnicas, elas são feitas continuamente entre todas as equipes. Geralmente são feitas para entender se algo é aceitável aos olhos da FIA como uma solução, e, se for, você pode fazer o mesmo".

"Tivemos várias dessas neste ano com nosso carro. É algo que não é único da Red Bull. Tenho certeza que não vem como uma surpresa".

F1 AO VIVO: TREINOS na Holanda, Hamilton com PROBLEMAS e a volta de ALBON | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: