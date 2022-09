Q4 AO VIVO: Verstappen é pole na Holanda; veja debate da classificação da F1

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 volta a Zandvoort amanhã para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: