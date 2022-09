F1: Piastri disse à Alpine "com bastante antecedência" que não correria pela equipe em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após a decisão chocante de Fernando Alonso de se juntar a Aston Martin para a temporada 2023 da Fórmula 1, a Alpine divulgou um comunicado pouco depois dizendo que Oscar Piastri estaria se tornando companheiro de equipe de Esteban Ocon.

Mas a alegação foi rapidamente repreendida por Piastri, que tweetou que a equipe havia feito um anúncio sem o seu consentimento.

Falando ao site oficial da F1 após a confirmação de que se juntaria à McLaren em 2023, Piastri expressou a decepção quando a Alpine fez o anúncio público.

“Minha decisão [de ir para a McLaren] foi tomada com bastante antecedência [da saída de Alonso], o que tornou o anúncio da Alpine provavelmente ainda mais confuso e perturbador, porque dissemos à equipe que eu não continuaria”, disse ele.

“Foi bastante perturbador, pois o anúncio era falso e também me negou a oportunidade de me despedir adequadamente de todos em Enstone.

“Eu estava com a equipe há pouco mais de dois anos e meio e para o resto do time descobrir que eu estava saindo dessa maneira foi muito perturbador.

“Ainda não tive a oportunidade de me despedir e é algo que quero fazer para mostrar minha gratidão a todos os homens e mulheres de Enstone.”

Piastri também revelou o quão estranho foi para ele, sabendo o que havia informado a Alpine, que lhe foi dito durante uma sessão de simulação que a equipe estava divulgando o anúncio. O chefe da equipe, Otmar Szafnauer, revelou no fim de semana passado que Piastri "sorriu e agradeceu" ao ser informado da notícia.

Refletindo sobre aquele momento, Piastri disse: “Esse foi um episódio bizarro e francamente perturbador.

“Foi feito publicamente na frente de alguns membros da equipe que estavam alheios à situação e eu não queria causar uma cena na frente deles.

“Uma vez que estávamos em particular, eu disse a Otmar qual era nossa posição e o que ele havia dito várias vezes antes disso. Foi muito surpreendente para mim fazer esse anúncio.”

Ele acrescentou: “Foi o maior momento da minha carreira e provavelmente da minha vida até agora. Ter isso anunciado falsamente era algo que minha gerência e eu sentimos que tínhamos que corrigir e também havia possíveis implicações legais se não negássemos o anúncio.

"Não era para ser uma acusação ou qualquer coisa mais do que fatual. A última linha foi bastante forte, mas com a decisão do CRB, mostra que era puramente um fato.”

Entende-se que Piastri vinha pressionando a Alpine por um contrato firme há algum tempo, mas diz que a relutância da equipe em se comprometer em um momento em que ele era um agente livre significava que a opção da McLaren progrediu.

“A falta de clareza em torno do meu futuro e, por fim, uma quebra de confiança, senti que a oferta muito atraente da McLaren e as negociações positivas com eles até agora foram todas as razões pelas quais senti que a McLaren era onde eu estava melhor para o futuro”, disse.

“A decisão do CRB confirmou que eu não tinha contrato para a temporada 2023 [com a Alpine].

“Eu estava livre para escolher meu destino – e senti que a McLaren era uma grande oportunidade. Eles foram muito diretos e muito interessados e entusiasmados em me receber. Para ser completamente honesto, havia uma falta de clareza sobre meu futuro na Alpine.

“Eles declararam publicamente que queriam continuar com Fernando por pelo menos mais um ou dois anos. Eu respeito isso. Mas depois de passar o ano fora, minhas esperanças estavam firmemente fixadas em um assento lá e, assim como Fernando, tinha um sentimento um pouco estranho nas negociações, não parecia que era a decisão certa para mim [ ficar por perto].”

