Na manhã deste sábado, foi realizado o treino classificatório para o GP da Turquia de Fórmula 1. A sessão foi marcada por bastante chuva e péssimas condições de pista no Istambul Park, dando trabalho aos pilotos.

O Motorsport.com chega com o Q4 para analisar os destaques da classificação, com comentários do jornalista Lucas Santochi, do Projeto Motor, e do piloto Bruno Baptista, da Stock Car.

