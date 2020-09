Prova inédita na história da Fórmula 1, o GP da Toscana celebra a 1000ª corrida da Ferrari na categoria, mas a festa foi da Mercedes na classificação disputada neste sábado em Mugello. E a pole position ficou com Lewis Hamilton, que fez o recorde da pista com 1min15s144.

Com isso, o piloto britânico larga da posição de honra pela 95ª vez na F1. A segunda posição ficou com o companheiro do hexacampeão mundial, o finlandês Valtteri Bottas, que ficou a pouco menos de um décimo do líder na Toscana.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, não conseguiu acompanhar o ritmo das Mercedes e larga em terceiro, à frente de seu companheiro anglo-tailandês Alexander Albon, que sofre forte pressão em 2020. Piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc sai de quinto.

O treino

Bottas foi o mais rápido do Q1, registrando 1min15s749. Na sequência, Hamilton e Verstappen fecharam o top-3. Leclerc foi bem para passar em sexto e Vettel avançou 'raspando', terminando em 15º. O tetracampeão, aliás, eliminou o vencedor do GP da Itália, Pierre Gasly.

O francês da AlphaTauri foi o 16º, à frente de Antonio Giovinazzi, italiano da Alfa Romeo. Depois, George Russell, britânico da Williams, Nicholas Latifi, canadense da Williams, e Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas.

Q2

Na segunda parte do treino, Hamilton deu o troco em Bottas com 1min15s309 e Verstappen voltou a ser terceiro. Todos os pilotos que avançaram ao Q3 usaram pneus macios, de modo que largam com tais compostos na corrida deste domingo.

Os eliminados foram Lando Norris, britânico da McLaren, Daniil Kvyat, russo da AlphaTauri, Kimi Raikkonen, finlandês da Alfa Romeo, Vettel e Romain Grosjean, francês da Haas. Leclerc passou em oitavo.

Grid de largada

