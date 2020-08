O GP de 70 Anos da Fórmula 1 não foi o que a Alfa Romeo queria. A equipe, que venceu a primeira corrida de F1 há sete décadas nas mãos de Giuseppe Farina, não esteve perto de lutar pelo Top 10 e Kimi Raikkonen foi o melhor classificado, cruzando a linha de chegada na 15ª colocação, uma volta atrás do vencedor Max Verstappen.

No entanto, a Alfa Romeo e Raikkonen não deixaram Silverstone de mãos vazias, já que o finlandês estabeleceu um novo recorde na F1: o piloto com mais voltas completadas em GPs, alcançando 16.845 voltas, superando por 20 giros a marca que pertencia a Michael Schumacher.

Com as 18 temporadas do 'Homem de Gelo' na categoria máxima do automobilismo, não é de se estranhar que pudesse chegar à marca de Schumacher, que passou 19 anos na Fórmula 1, e deixar para trás outros nomes como o de Ayrton Senna ou Alain Prost.

Veja a lista dos pilotos com mais voltas completadas na F1:

Piloto Voltas Kimi Raikkonen 16.845 Michael Schumacher 16.825 Fernando Alonso 16.778 Rubens Barrichello 16.631 Jenson Button 16.271 Felipe Massa 14.852 Lewis Hamilton 15.532 Sebastian Vettel 13.393 David Coulthard 12.394 Jarno Trulli 12.368

Raikkonen estreou na F1 em 2001, chegando na categoria depois que o olho clínico de Peter Sauber o detectou nas categorias de desenvolvimento (Fórmula Renault). Com apenas 23 largadas do jovem piloto em provas de monopostos, o suíço apostou no finlandês e o levou ao seu time, onde Raikkonen disputou apenas uma temporada.

Seu talento brilhou rapidamente e já em 2002 foi contratado pela McLaren, onde alcançou um pódio em sua primeira corrida na Austrália, embora ao longo daquele ano a vitória não tenha vindo.

O primeiro triunfo de Raikkonen veio em 2003, quando venceu na Malásia sob a tutela de Ron Dennis. Com a equipe de Woking, inclusive, o piloto finlandês foi vice-campeão duas vezes, em 2003 e 2005.

Em 2007, Raikkonen foi para a Ferrari, onde viveu seus momentos maiores de glória. Em seu primeiro ano na equipe, o 'Homem de Gelo' derrotou a McLaren de Lewis Hamilton e Fernando Alonso para conquistar seu primeiro e único título na F1, o último campeonato de pilotos conquistado pela equipe italiana.

Após 13 anos do título, o piloto finlandês teve uma jornada de altos e baixos, deixando a F1 entre 2010 e 2011, retornando à categoria com a Lotus e, posteriormente, retornando à Ferrari para uma segunda passagem, que durou cinco anos. Agora, Raikkonen está na Alfa Romeo, onde existe a dúvida de sua continuação ou não na categoria em 2021.

