Depois de um ano difícil, Sebastian Vettel teve seu melhor final de semana na temporada da Fórmula 1, conquistando seu primeiro pódio em 2020. E, coincidentemente, isso aconteceu no mesmo final de semana em que o chefe da Ferrari, Mattia Binotto não esteve presente na pista, preferindo ficar na fábrica supervisionando o trabalho do carro de 2021. E o tetracampeão não perdeu a oportunidade de brincar com isso.

Vettel largou em 11º e, ao final da primeira volta, já era terceiro colocado. O alemão foi votado como o piloto do dia pelos fãs da F1, especialmente com o pódio que veio nas voltas finais. Junto com o quarto lugar de Leclerc, a equipe teve o seu melhor final de semana desde o GP do México de 2019.

De Maranello, Binotto rasgou elogios à Vettel, afirmando estar muito feliz por ver que o piloto finalmente está se acostumando com o carro. Por outro lado, o alemão brincou, falando que talvez a Ferrari deveria manter o chefe na fábrica em mais oportunidades.

"Nós conquistamos o maior número de pontos na temporada e Mattia não estava aqui. Se na próxima prova não conquistarmos tantos pontos, vamos ter que fazer com que ele fique mais em casa!".

"Mas não, não creio que tenha a ver. Não acredito nesse tipo de coisas"

O diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies, foi o responsável por substituir Binotto na Turquia. Vettel afirmou que o francês é uma pessoa capaz de desempenhar a função.

"Já havia trabalhado com Laurent há algum tempo e acredito que ele tenha percorrido um longo caminho, assim como eu. Ele cuidou de nós sem Mattia. Acredito que seja uma pessoa capaz".

"Como disse anteriormente, isso não depende apenas dele ou de Mattia. Afinal, estamos falando de um trabalho em equipe. Há tantas pessoas e vínculos diferentes que precisamos nos unir para obter um bom final de semana".

Vettel terminou a coletiva afirmando que seguirá para o final da temporada com boas expectativas após o GP da Turquia.

"É evidente que neste final de semana nos beneficiamos com as circunstâncias, possivelmente pela superfície e a chuva. Mas esperamos também ter boas atuações nas três provas que faltam na temporada".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Chuva traz caos ao GP da Turquia, mas Hamilton se sobressai, vence e garante o hepta

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate