O novo chefe da equipe da Aston Martin na Fórmula 1, Andy Cowell, considera que, embora a equipe de Silverstone "tenha vencido o campeonato mundial pela maior quantidade de atualizações" em 2024, ela precisa trabalhar em seus processos internos para garantir que as novas peças ofereçam o desempenho esperado.

A Aston Martin começou a temporada de forma razoável e marcou pontos nas sete primeiras corridas, mas uma série abrangente de atualizações na corrida de Imola - que incluiu um assoalho, asa dianteira, geometria da suspensão traseira e sidepod totalmente novos - tornou o carro mais difícil de dirigir.

Isso levou a uma corrida praticamente estéril entre Mônaco e Espanha, salva apenas por um resultado de 6-7 em Montreal, já que o status da Aston, até então garantido entre os 10 primeiros, agora estava sendo desafiado regularmente.

O volume de atualizações da equipe ao longo da temporada não se correlacionou com a eficácia, tendo sido comentado várias vezes que as novas peças não estavam acrescentando muito em termos de desempenho.

Cowell diz que a equipe deve repensar sua abordagem e garantir que mais trabalho de validação ocorra na fábrica para que a equipe possa ter mais confiança em suas atualizações antes de um fim de semana de corrida.

"Não há falta de esforço em toda a equipe. Sem dúvida, ganhamos o campeonato mundial pelo maior número de atualizações em 2024, mas essas atualizações não produziram o tempo de volta - e o que todo mundo quer nesse negócio é produzir tempo de volta", disse Cowell.

"Isso não quer dizer que precisamos acertar sempre. Vi estatísticas que mostram que, em ambientes de pesquisa e desenvolvimento verdadeiros, uma taxa de sucesso de 20% é alta".

"Se conseguirmos obter uma taxa de sucesso de 20%, isso é bom, mas a diferença é que isso precisa acontecer no Campus de Tecnologia AMR e não na pista".

"Precisamos nos certificar de que todas as nossas ferramentas e processos no Campus de Tecnologia estejam funcionando bem o suficiente para garantir que, sempre que levarmos uma atualização para o circuito, tenhamos pelo menos 90% de certeza de que ela funcionará na pista e atenderá às nossas expectativas".

"Não é fácil conseguir isso, mas é o que precisamos almejar. Temos ferramentas de CFD muito poderosas e o túnel de vento mais avançado do esporte, mas são apenas simulações".

"Sempre haverá o risco de os dados não corresponderem exatamente ao que encontramos no circuito, mas nossas simulações podem nos dar uma direção robusta e estou confiante de que podemos chegar ao ponto em que estaremos certos em 90% das vezes".

"Esse é o nível em que as equipes vencedoras do campeonato mundial estão operando, portanto, esse deve ser o nosso objetivo, no mínimo".

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Cowell, que entrou na equipe como CEO da equipe antes de substituir Mike Krack como chefe de equipe, já que Krack assume uma nova função na equipe, afirmou que "construir uma equipe vencedora do campeonato mundial é a nossa Estrela do Norte", embora tenha aludido à ideia de que a equipe ainda não sabia como atingir essa meta.

A F1 tem sido repleta de metas ambiciosas para vencer; por exemplo, a Renault/Alpine confundiu seu próprio "plano de cinco anos" e o subsequente "plano de 100 corridas" sob a antiga administração, não conseguindo cumprir nenhum deles.

Por outro lado, Cowell acredita que estabelecer a meta de ganhar títulos para sua equipe "estimulará" a equipe e dará a seus funcionários algo em que se empenhar nas próximas temporadas.

"Não há problema em estabelecer uma meta que você não sabe como atingir no início da jornada - uma meta que as pessoas acham impossível, tanto em termos de tempo quanto de desempenho. Em seguida, é preciso analisar as coisas em detalhes", explicou.

"Todo mundo quer ter o carro mais rápido, mas a única maneira de conseguir isso é estabelecendo metas que realmente os estimulem, que sejam extremamente ambiciosas".

"É para isso que estamos aqui - não faz sentido projetar e construir um carro de F1 que não seja o mais rápido".

"A Fórmula 1 tem tudo a ver com engenhosidade competitiva. As pessoas nesse esporte são pioneiras. É preciso ser assim se você quiser realizar a ambição de se tornar um campeão mundial. E essa é a nossa ambição".

