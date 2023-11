Em meio à polêmica sobre um contato entre Lewis Hamilton e Red Bull para uma possível ida do britânico da Mercedes à equipe de Max Verstappen, um porta-voz da escuderia taurina afirmou que o pai do heptacampeão, Anthony Hamilton, procurou o time anglo-austríaco para sondar uma possível uma vaga para o piloto no esquadrão do grupo de energéticos na Fórmula 1. A versão contraria o que foi dito pelo competidor inglês, que disse que foi a 'RBR' quem o procurou.

Nesta quinta-feira, dia de mídia do GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2023 da F1, Hamilton rebateu versão do chefe da Red Bull, Christian Horner, segundo o qual houve um contato por parte do staff de Lewis tendo em vista uma possível transferência do veterano ao time.

“Tivemos várias conversas nos últimos anos sobre Lewis vir para a Red Bull. A equipe dele entrou em contato com a gente algumas vezes, mais recentemente no início deste ano, para saber se haveria algum interesse”, falou o comandante da Red Bull.

Hamilton rebateu: “Não sei de onde veio essa história. Quer dizer, sei que veio de Christian, só que realmente não sei do que ele está falando, pois ninguém da minha equipe, até onde eu saiba, falou com ele. Eu não falo com Christian há anos. Mas ele me procurou no início do ano".

Agora, porém, um porta-voz da equipe taurina disse à BBC que Anthony Hamilton procurou a escuderia, em linha com o que Horner afirmou sobre o piloto da Inglaterra ao tabloide britânico Daily Mail.

De qualquer forma, o fato é que Hamilton renovou com a Mercedes até o fim da temporada 2025, assim como o companheiro e compatriota George Russell, com quem o heptacampeão dividirá a garagem pelo menos até o final do campeonato anterior à mudança de regras da F1, em 2026.

