Heptacampeão mundial da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da anglo-germânica Mercedes, rebateu o compatriota Christian Horner, chefe da Red Bull, após o dirigente afirmar que o piloto havia procurado a equipe anglo-austríaca em busca de uma vaga no time para a temporada 2024.

Rival do holandês Max Verstappen, tricampeão da F1 com a Red Bull, Hamilton teria contatado Horner para consultar o chefe da escuderia de energéticos relativamente a uma vaga no esquadrão, segundo Christian.

"Tivemos várias conversas ao longo dos anos sobre a vinda de Lewis”, afirmou Horner ao Daily Mail. "Eles entraram em contato algumas vezes. Mais recentemente, no início do ano, houve uma conversa sobre se haveria algum interesse. Mas não consigo imaginar Max e Lewis trabalhando juntos. A dinâmica não seria certa. Estamos 100 por cento felizes com o que temos", explicou o chefe da Red Bull, que disse ainda que Lewis também sondou a Ferrari a fim de uma vaga em 2024.

Nesta quinta-feira, dia de mídia do GP de Abu Dhabi, Hamilton rebateu Horner: “Eu sei que isso partiu de Christian. Eu realmente não entendo do que ele está falando porque ninguém, até onde sei, da minha equipe falou com ele. Não falo com Christian há anos. No entanto, ele me procurou no início do ano. Mas é isso. Acho que ele só quer movimentar as coisas. Não há discussões confidenciais com eles. Você conhece Christian. Ele adora esse tipo de coisa".

O piloto afirmou ainda que, na verdade, foi Horner quem entrou em contato, no começo de 2023, para que eles conversassem no fim deste ano tendo em vista uma possível negociação para o futuro. Assista abaixo:

"Christian me mandou uma mensagem. Verifiquei com todos da minha equipe e ninguém falou com eles. Mas eles tentaram entrar em contato conosco", explicou o heptacampeão da categoria máxima do automobilismo.

Hamilton afirmou que Horner havia enviado uma mensagem de texto para seu antigo número de telefone e só viu a mensagem meses depois, mas respondeu. “Peguei meu telefone antigo, que tinha acabado de encontrar em casa, com meu número antigo".

“Liguei o celular e obviamente centenas de mensagens chegaram, então percebi que havia uma de Christian para nos reunirmos e bater um papo no final da temporada… Acabei por responder a ele no meu novo telefone. Foi depois de um fim de semana. Já era tarde quando vi a mensagem."

Hamilton diz que Horner não foi específico sobre por que eles deveriam se encontrar, mas respondeu para parabenizar a Red Bull por seu ano dominante, acrescentando que esperava que a Mercedes pudesse enfrentar os rivais em 2024. Horner aparentemente retribuiu o sentimento.

“Há muitas pessoas aqui que gostam de citar meu nome em muitas conversas porque sabem que isso vai causar agitação”, especulou Hamilton. “Se você está um pouco 'sozinho' e não está recebendo muita atenção, é uma coisa perfeita para fazer: apenas mencione meu nome."

Hamilton continuou: “Eu contei ao Toto [Wolff sobre a resposta a Horner], especialmente quando a história foi divulgada. Além disso, queria que minha equipe soubesse porque as pessoas pensam coisas e isso nunca é positivo.”

Hamilton completou falando sobre a possibilidade de ser companheiro de Verstappen: “Ficaria mais do que feliz em correr contra Max no mesmo carro. Isso seria maravilhoso. Mas não acho que ele queira que eu seja seu companheiro de equipe”.

De qualquer forma, o fato é que Hamilton renovou com a Mercedes até o fim da temporada 2025, assim como o companheiro e compatriota George Russell, com quem o heptacampeão dividirá a garagem pelo menos até o final do campeonato anterior à mudança de regras da F1, em 2026.

HAMILTON REBATE HORNER, mas RBR diz: PAI DE LEWIS procurou equipe por vaga; Drugo 'DE OLHO' em Logan

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se GP de Las Vegas de fato teve sucesso

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: