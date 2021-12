Hoje é um dia triste para muitos amantes do automobilismo: Kimi Raikkonen faz sua última corrida na Fórmula 1. O finlandês anunciou em setembro deste ano que se aposentaria ao final da temporada, que chegou. O campeonato de 2021 se encerra com a corrida de Abu Dhabi deste domingo (11)

Ídolo de uma geração e presente na categoria desde a era dos motores V10, o 'homem de gelo' deixa um legado no esporte não só por seu jeito único e entrevistas irreverentes, mas também pelo talento fora de série e carreira bem sucedida com o título de 2007, além de outros anos inesquecíveis.

O Motorsport.com preparou uma 'retrospectiva' da carreira de Raikkonen em pontos, desde o começo na Sauber até a 'last dance" com a Alfa Romeo. Curiosamente, apesar de carregar o nome da montadora italiana, a escuderia atual é a mesma da que ele iniciou sua trajetória, um encerramento 'póetico'.

