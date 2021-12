O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que a rival Mercedes nunca esteve muito confortável com a perspectiva de perder o título da Fórmula 1 para uma companhia de bebidas energéticas.

As duas equipes chegam para o GP de Abu Dhabi neste fim de semana em uma luta intensa nos Mundiais de Pilotos e de Construtores, apesar deste segundo já estar mais encaminhado para a Mercedes.

Enquanto a tensão tem sido palpável ao longo do ano, Horner e Toto Wolff deram as mãos na coletiva dos chefes de equipe na sexta. Mesmo assim, é claro que os rivais não pensam igual em tudo.

Horner acha que parte dos sentimentos da Mercedes para sua equipe vêm do fato da equipe alemã vir de uma grande montadora de porte global, enquanto a Red Bull opera em uma área completamente diferente.

Além disso, comentários que Hamilton fez ainda em 2011, onde colocou a Red Bull como apenas uma 'empresa de bebidas' não foi esquecido na garagem austríaca.

"Se você olhar para o tamanho da Mercedes globalmente, eles devem ser uma das maiores empresas do ramo no mundo", disse Horner. "O poder que eles exercem com a mídia ao redor do mundo, acho que somos insignificantes em comparação".

"Como Lewis Hamilton nos chamou uma vez, somos apenas uma empresa de bebidas energéticas que entrou no ramo de corridas. Acho que a Mercedes e a equipe de F1, eles se tornaram uma máquina nos últimos sete ou oito anos, em seu período de domínio e, obviamente, eles têm o poder e o peso da empresa-mãe por trás".

"Não acho que deva ser muito confortável ser batido por uma marca de bebidas energéticas sendo uma montadora. Você nunca fica confortável. Sabemos disso, está bem claro para nós. Mas somos uma equipe de corredores, vamos correr, temos um piloto fenomenal que guiou mais do que seu coração neste ano".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Mas as falas de Horner sobre a Mercedes foram rebatidas por Wolff, que insiste que sua equipe tem muito respeito pela Red Bull como competidor.

Questionado sobre ser derrotado por uma marca de bebidas energéticas, Wolff disse: "Não é algo que tenha dito e não diria isso porque tenho todo respeito pela Red Bull como uma empresa de bebidas e todo respeito por eles como equipe de corrida".

"É por isso que falei com ele, porque sinto que devemos chegar à essa corrida sem antipatias. Eles foram mais rápidos na classificação, e recebemos esse golpe. Um a zero para eles e veremos o que farão na corrida".

Wolff também achou que Horner não foi correto em suas sugestões de que a narrativa de Mad Max (Max louco, em referência à série de filmes dos anos 1980) foi algo iniciado pela Mercedes. Em referência à uma famosa piada austríaca, Wolff sugeriu que há momentos em que as pessoas precisam ver as coisas em uma perspectiva mais ampla.

"Não sei porque ele inventou isso. Acho que na Áustria há uma piada sobre pilotos fantasmas [que andam no lado errado da pista]. Então há o rádio que manda um alerta: 'atenção, na estrada dois há um piloto fantasma'. E o cara que está na direção oposta diz: 'um? Há centenas deles!'".

"Então acho que é essa máquina midiática ou é todo mundo que comentou sobre isso, é basicamente a mesma opinião".

