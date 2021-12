Com Lewis Hamilton e Max Verstappen empatados no Mundial para a grande final da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi deste domingo, a tensão é maior do que nunca. Mas o chefe da Mercedes, Toto Wolff, está confiante de que a luta em Yas Marina não terá uma culminação suja.

Há uma semana, o polêmico GP da Arábia Saudita colocou os pilotos e as equipes em pé de guerra, devido às reclamações, manobras, penalizações e colisão, criando temores de que a temporada poderia acabar de forma controversa, como uma batida.

Porém, após o diretor de provas da F1, Michael Masi, lembrar as equipes de que a FIA pode deduzir pontos pregressos dos pilotos e dos times caso sejam notada condutas antidesportivas, Wolff diz ter fé de que isso tenha acabado com qualquer possibilidade de uma final suja.

Questionado pelo Motorsport.com sobre como sentia que a final com Verstappen aconteceria e qual conselho daria a Hamilton, Wolff disse: "Não falei com Lewis sobre isso, porque acho que o diretor de prova sensibilizou os pilotos sobre as consequências".

"Não tenho dúvidas de que os pilotos irão com tudo, porque está valendo o título da F1. Mas tenho confiança de que será bem limpo, duro mais limpo. Então sem tirar ninguém da pista, sem bater no outro. É o que um campeonato épico como esse merece em sua final".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

A Mercedes parecia a caminho da pole em Abu Dhabi, mas Verstappen estragou a festa da equipe alemã com uma volta sensacional para garantir a primeira posição. Wolff admite que a rival fez um trabalho melhor, com os ajustes certos para as condições mais frias à noite, além de uma boa oportunidade de vácuo para Verstappen.

Questionado se a Mercedes deveria ter buscado algo similar, disse: "O que você ganha na reta perde nas curvas, porque simplesmente fica muito próximo e é difícil de orquestrar. Acho que a Red Bull fez isso de modo impecável, e é um crédito a eles, que lhes rendeu a vantagem".

"Mas essa não é a razão para estarmos atrás. Não tínhamos o ritmo de Pérez e Verstappen no momento. Acho que eles estavam rápidos mesmo sem o vácuo, então é uma lição a aprender, algo talvez para considerarmos no futuro? Mas agora é basicamente um a zero para eles".

O GP de Abu Dhabi de 2021 é a primeira etapa final valendo título desde Hamilton e seu ex-companheiro Nico Rosberg em 2016, com o alemão levando a melhor. O heptacampeão disse que se sente em uma situação muito melhor que no passado, algo que Wolff concorda.

"A luta interna foi muito difícil de gerenciar, porque precisava ser neutro. Ele está em um ponto totalmente diferente na vida. Sua cabeça é ótima. Ele está em um bom momento e, junto com a equipe, somos mais próximos do que jamais fomos".

"Somos lutadores. Lutamos e não desistimos. Se você perder, pelo menos pode dizer que deu o seu melhor. E aí parabeniza o outro se quiser. Mas temos um tempo até lá e posso dizer: vamos lutar".

