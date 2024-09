RETA FINAL: As últimas sobre Bortoleto, a matemática de Norris contra Verstappen e mais

Nesta segunda-feira a Motorsport.tv Brasil chega com o RETA FINAL, analisando e debatendo tudo o que há de novidade no esporte a motor no Brasil e no mundo. A repercussão do GP de Singapura de Fórmula 1 é o 'prato principal' do programa, com destaque para o triunfo de Lando Norris. A situação atual do brasileiro Gabriel Bortoleto também é debatida.

A atração ainda conta com a participação dos pilotos da Porsche Cup Brasil que foram protagonistas da etapa endurance na Argentina, neste fim de semana. O programa tem a apresentação de Carlos Costa e comentários de Erick Gabriel e do convidado especial Bruno Vicaria, experiente jornalista de automobilismo.