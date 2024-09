O heptacampeão Lewis Hamilton chegou, no GP de Singapura deste final de semana, a mais uma marca na sua longa carreira: O segundo piloto com mais corridas na história da Fórmula 1, empatado com Kimi Raikkonen.

O britânico alcançou 350 disputadas em toda a carreira e fica atrás apenas de Fernando Alonso, que já alcança 396 GPs, até o momento. Ambos têm contrato por pelo menos mais um ano.

O impressionante número de corridas disputadas só não é ininterrupta devido à uma corrida, o GP de Sakhir de 2020, em que Hamilton não correu devido ao diagnóstico positivo de COVID-19.

É previsto que o piloto da Mercedes irá superar a marca de 400 corridas já quando estiver de nova casa: A Ferrari. Com o calendário atual, o heptacampeão irá alcançar a marca em 2026.

A lista dos 10 pilotos com mais corridas na história da categoria inclui dois brasileiros e vários campeões. Confira o Top 10:

Lista de 10 pilotos com mais corridas na F1:

Pilotos Corridas Fernando Alonso 396 (até o momento) Lewis Hamilton 350 (até o momento) Kimi Raikkonen 350 Rubinho Barrichelo 323 Michael Schumacher 307 Jenson Button 306 Sebastian Vettel 299 Sergio Pérez 275 (até o momento) Felipe Massa 269 Daniel Ricciardo 257 (até o momento)

