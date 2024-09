F1: Brown e Horner selam as pazes usando pijamas iguais; entenda

No verdadeiro estilo da Fórmula 1, as negociações de paz entre o CEO da McLaren, Zak Brown, e o chefe da Red Bull, Christian Horner, ocorreram a 30.000 pés na primeira classe de um avião. A dupla, que talvez possa ser melhor descrita como inimiga, embarcou no mesmo voo para o Reino Unido após o GP de Singapura no domingo, onde vestiram pijamas iguais da companhia aérea e encerraram as discussões sobre a volta mais rápida de Daniel Ricciardo.

"A paz na F1 foi restaurada no voo para casa", Brown legendou uma foto dele e de Horner no avião. "Onde está a Netflix quando você precisa? Mas a batalha continuará na pista. Que esporte incrível!"

Lando Norris conquistou a vitória no circuito de Rua de Marina Bay, mas foi negado um Grand Chelem depois que Daniel Ricciardo, da RB, arrebatou a volta mais rápida dele, no que pode ter sido a corrida final de sua carreira na F1.

Especialistas e fãs foram rápidos em sugerir que a ordem pode ter vindo do topo, que teoricamente poderia ter pedido à equipe irmã da Red Bull para ‘roubar’ o ponto enquanto Norris rapidamente diminui a diferença para Max Verstappen na classificação do campeonato de pilotos. Estatísticos apontaram que Verstappen agora pode terminar em segundo para Norris em todas as corridas restantes nesta temporada e ainda conquistar o campeonato por um ponto, levando Ricciardo a brincar que ele pode ter garantido a si mesmo "um belo presente de Natal" do piloto da Red Bull.

Brown disse mais tarde aos repórteres que estava planejando questionar a volta final de Ricciardo, dado que o ponto de bônus para a volta mais rápida nem estava disponível para o australiano, pois ele estava correndo fora dos 10 primeiros na 18ª posição.

"Essa é uma coisa esportiva de equipe A / B legal que eu não achava que era permitida", disse ele à Sirius XM. "Mas ei, essa não é a primeira vez que vemos isso, provavelmente não será a última." Ele continuou: "Certamente farei algumas perguntas. É algo sobre o qual já falei no passado e acho que ilustra que isso acontece, porque acho que você não teria feito aquele pit stop para ir para isso."

No entanto, o chefe da equipe RB, Laurent Mekies, encerrou a especulação em uma entrevista exclusiva com o Motorsport.com. Ele insistiu que a equipe permitiu que Ricciardo parasse para colocar pneus novos e tentasse a volta mais rápida, pois pode ter sido sua corrida final, dada a especulação generalizada de que ele será substituído pelo novato Liam Lawson antes da próxima etapa em Austin.

