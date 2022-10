Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen está com o bicampeonato da Fórmula 1 ameaçado após a FIA confirmar que a Red Bull estourou o teto de gastos da temporada 2021? Ou isso deixa uma mancha em um ano dominante do holandês? Esses e outros assuntos serão o foco do programa Reta Final, do Motorsport.com, desta segunda-feira, 10 de outubro.

O programa falará também sobre a corrida que deu o bicampeonato a Verstappen, o GP do Japão, que teve sua própria cota de polêmicas, como a presença do trator na pista e a distribuição de pontos, que confundiu muitos fãs por aí.

O Reta Final desta segunda-feira falará ainda sobre o fim de semana do automobilismo, com a etapa de Goiânia da Porsche Cup e a final do TCR South America em San Juan, na Argentina.

Confira o Reta Final desta segunda-feira, 10/10:

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

