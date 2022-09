Carregar reprodutor de áudio

O RETA FINAL chega com a repercussão do fim de semana do esporte a motor pelo mundo, com destaque para o GP da Itália de Fórmula 1 e seu final, no mínimo, controverso. Além disso, os repórteres do Motorsport.com debatem e analisam o destino de Felipe Drugovich, novo piloto da Aston Martin.

O programa terá como convidado o piloto, jornalista e empresário André Duek, que vai comentar a decisão da Indy de 2023.

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: